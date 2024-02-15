Станом на 13 лютого на Закарпатті випало понад 200% від норми опадів: про ситуацію щодо наслідків негоди

Станом на сьогодні триває обстеження пошкоджених внаслідок негоди 9-11 лютого ділянок та об’єктів внаслідок негоди.

Як розповів під час брифінгу в Ужгороді начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Олег Кисіль, загалом у затвердженому Плані управління ризиками затоплень на Закарпатті визначено 27 ділянок протяжністю понад 1 тисяча кілометрів, які підлягають ризикам затоплень.

Водогосподарський комплекс, який здійснює захист територій, має у своєму складі лінійні споруди протяжністю понад 2,4 тисячі кілометрів, більш як 30 стаціонарних водонасосних станцій та понад 1 тисячі гідротехнічних споруд.

«Комплекс не є досконалим і його треба розвивати… Станом на січень 2024 року вартість першочергових робіт була близько 100 млн, зараз, після обстежень, вона буде набагато більшою. Попередньо можемо говорити, що порушено більше ніж 2 км дам і понад 6 км берегоукріплень, які треба ремонтувати», – розповів Олег Кисіль.

До паводків в області, за якого словами, призводить комплекс причин, основною з яких є рясні опади. Під час останньої негоди, уточнив Олег Кисіль, станом на 13 лютого за кілька днів випало більш як 200% від норми дощів: 210 мм при нормі 98 мм.

«Цього року за півтора місяця водонасосні станції перекачали понад 20 млн кубометрів води, робота станцій продовжується, і найближчими днями ще буде збільшуватися, адже вода з верхів’їв доходить до низинних частин», – розповів Олег Кисіль.

На сьогодні працівники водного господарства почали обстеження пошкоджених ділянок, відтак подаватимуть запит на виділення фінансування для відновлювальних робіт.

Внаслідок лютневої негоди також значно постраждала дорожня інфраструктура області. Як розповів під час брифінгу директор Служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області Ростислав Пріцак, у результаті танення снігу та інтенсивних опадів відбувалися підтоплення доріг, зараз на окремих ділянках доріг розмите земляне полотно, спостерігаються постійні сходження селевих потоків.

«Станом на сьогодні маємо 14 таких критичних ділянок, де потрібна, так би мовити, перша дорожня допомога. За попередніми підрахунками, щоб відновити або частково відремонтувати ці аварійні критичні ділянки необхідно від 50 до 60 млн грн», – розповів Ростислав Пріцак.

Також, за його словами, в області є 12 аварійних мостів, на ремонт яких попередньо необхідно 890 млн грн.

Задокументовану інформацію щодо пошкодження дорожньої інфраструктури в області передали в Кабмін, з тим, аби там розглянули можливість виділення кошів з державного резервного фонду. Також у Службі автомобільних доріг області звертатимуться до обласної ради та до місцевих рад, на територіях яких було пошкоджено дороги, щоб на місцях також долучалися до фінансування відновлювальних робіт.

Так само направлено звернення до Кабміну щодо розгляду можливості фінансування ремонту аварійних мостів на Закарпатті.

Varosh,

Фото з презентаційних матеріалів БУВР Тиси та Служби автомобільних доріг у Закарпатській області

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