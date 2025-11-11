Стан ужгородського сміттєзвалища у Барвінку є критичним. “Можливі техногенні ризики” – відповідь на запит

Проєктна потужність полігону твердих побутових відходів у селі Барвінок вичерпана, а його стан є критичним.

Про таке повідомили в Ужгородській міській раді у відповіді на інформаційний запит Varosh.

“Нині вживаються усі правові заходи для продовження експлуатації полігону в межах наявного земельного відводу, який перебуває у власності Ужгородської громади”, – йдеться у відповіді на запит.

Так, з 2017 року на об’єкті тривають роботи з рекультивації території сміттєзвалища, які виконує підрядна організація ТОВ “КОВАТЕХБУД”. З 2021 року ці роботи проводяться на підставі оновленої проєктно-кошторисної документації, однак об’єкт досі залишається на стадії незавершеного будівництва.

Попри переповненість полігону, вивіз побутових відходів з міста продовжується: сміття вивозять на вивільнені ділянки у межах наявного відводу.

Для розв’язання проблеми складування відходів Ужгородська міська територіальна громада має сусідню земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Її планується використати для продовження полігону. Однак, як зазначено у відповіді, Баранинська сільська рада досі не ухвалила необхідних рішень щодо зміни цільового призначення землі.

“Усі вжиті заходи щодо зміни цільового використання ділянки залишаються проігнорованими Баранинською сільською радою. Необхідні рішення радою не приймаються, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру”, – йдеться у відповіді міськради.

Як повідомляв Varosh, за інформацією Департаменту екології Закарпатської ОВА, до 85% сміттєзвалищ в області – переповнені. Повну рекультивацію на них не проводили через обмежене фінансування, нестачу технічних рішень та відсутність альтернативних полігонів.

Нині в області розроблено Регіональний план управління відходами до 2034 року, яким передбачено створення 4-5 кластерів. Кожен із них передбачає багатофункціональний об’єкт – сортувальний чи переробний – залежно від потреб регіону. Перший такий сміттєпереробний завод запропоновано звести в Середньому.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

