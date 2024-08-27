Стали відомі переможці конкурсу малої прози імені Івана Чендея

На літературно-мистецькому фестивалі «Чендейфест 2024», який пройшов на Закарпатті 23-24 серпня, визначили переможців Всеукраїнського конкурсу малої прози імені Івана Чендея, який проводився вшосте.

Цього року на конкурс подали 98 художніх творів та півтора десятка в номінації «Чендеєзнавство» з 12 країн світу. Конкурс проводиться анонімно, тому нагородження на садибі письменника 21 серпня та в рідному селищі Дубовому 23 серпня було хвилюючим як для лауреатів, так і для членів журі.

Отож переможцями конкурсу 2024 року в номінації «Мала проза» Гран-прі отримала Оксана Смерек (Львів) за твір “Коли відцвіте жовтодзвін». ІІ місце — Ірина Зелененька (Вінниця) за твір «Мати хоружа»; Галина Євтушик (Мелітополь –Хмельницький) за твір «Антонівка». ІІІ місце посіли Назарій Вівчарик (Черкаси) за твір «Книга року», Медіна Гузинець (Мукачево) за твір «Диригент» та Олександр Карпенко (Київ) за твір «Місія».

Спеціальні відзнаки журі Конкурсу отримали: Лідія Яцкова (Хмельницький) за твір «Сльози Соледара»

Яна Вовк (Харків) за твір «Рукавички з качечкою» та Назарій Гонтар (Львів) за твір «Господар перехрестя».

У номінації «Чендеєзнавство. Наукові студії» Гран-прі має Світлана Кирилюк (Чернівці) за наукове дослідження «Особливості кінематографічного мислення Івана Чендея (на матеріалі малої прози письменника)». ІІ місце — Ольга Деркачова (Івано-Франківськ) за наукове дослідження «Їсти, (не)любити, (не)пам’ятати, (не)пробачати: гастрономічні вподобання героїв малої прози Івана Чендея». ІІІ місце отримала Тетяна Лях (Ужгород) за наукове дослідження «„Все минається. Залишається тільки людське добро…”: феномен добра в новелістиці Івана Чендея».

У номінації «Чендеєзнавство. Публіцистика» премію Гран-прі отримав Олександр Гаврош (Ужгород) за цикл публіцистичних досліджень про Івана Чендея та історичні інтерв’ю з письменником. ІІ місце має Носа Михайло (Дубове, Закарпаття) за статтю «За обурених дубівчан замовте слово, або “Зняти з нас цю темну пляму!”». ІІІ місце отримав Сергій Манукян (Харків) за нарис-статтю «Немеркнучі зірки Івана Чендея».

Про конкурс

Нагадаємо, Всеукраїнський конкурс малої прози імені Івана Чендея проводиться щорічно, втім, торік була перерва через війну. Цього року фест вирішили відновити: він проходив у різних локаціях – Ужгороді, Хусті й рідному селі письменника Дубовому – та був присвячений 100-річчю від дня народження дружини Івана Чендея – Марії Чендей.

Конкурс проводиться у двох номінаціях:

1) Мала проза – приймаються не опубліковані раніше прозові твори українською мовою обсягом не більше 20 тисяч знаків з пробілами.

2) Чендеєзнавство – драматургічні сценарії за творами Івана Чендея або про його життя та творчість; наукові роботи, статті, рецензії, які раніше не публікувалися або були опубліковані упродовж трьох останніх років.

До журі конкурсу входять літературознавці Сидір Кіраль, Микола Васьків, Роксолана Жаркова, письменники Павло Вольвач, Сергій Федака, кінокритик Сергій Тримбач, донька Івана Чендея – Марія Трещак.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Чендейфест”

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