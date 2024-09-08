“Срібло” в командному заліку отримали шпажистки на Паралімпіаді

Збірна України виграла “срібло” командного турніру шпажисток на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це третя медаль українців у фехтуванні на кріслах колісних, пише Суспільне Спорт. Команда в складі Євгенії Бреус, Олени Федоти-Ісаєвої, Наталії Морквич і Надії Дьолог вже здолали команди Італії (45:38), Польщі (45:35) й Таїланду (45:42).

Програму з фехтування на кріслах колісних Україна завершила з трьома нагородами: однією срібною та двома бронзовими. Дебютну медаль на Іграх здобула Надія Дьолог. Для Євгенії Бреус нагорода стала вже четвертою в паралімпійській кар’єрі, для Наталії Морквич — третьою.

Загалом, медалі у командній шпазі українки здобувають на других Паралімпійських іграх поспіль: 2021 року в Токіо ми також фінішували зі срібними нагородами.

До 8 вересня триватимуть у Парижі Паралімпійські ігри-2024. Національна паралімпійська збірна команда України взяла участь у 17 із 22 видів спорту: боча, бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт, волейбол сидячи, голбол, дзюдо, легка атлетика, настільний теніс, пауерліфтинг, параканое, триатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на кріслах колісних.

Закарпатську область на Паралімпійських іграх-2024 представлять двоє спортсменів: Надія Дьолог – фехтування на кріслах колісних та Микола Райський – пара легка атлетика. 17-річний ужгородець, параатлет Микола Райський здобув 4-те місце у бігу на 400 метрів серед представників класу Т37 на Паралімпійських іграх 2024. Старт на 100 метрів став для легкоатлета першим з трьох у Франції.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Надії Дьолог у Фейсбуці

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