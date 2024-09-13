Сreative transition: масштабний тренінговий проєкт для молоді триває у Ясінях

Метою проєкту Сreative transition, яку втілює Молодіжний простір Креденц у межах програми USAID МолодьТУТ «Мріємо та діємо» є створення в селищі сталих молодіжних ініціатив.

Як розповіла у коментарі Varosh координаторка проєкту Світлана Джунджик, в межах проєкту, який триває від березня поточного року й до лютого наступного, у селищі регулярно проходять тренінги за чотирма напрямками: медіаграмотність, кібербезпека та протидія булінгу; психосоціальна підтримка; кар’єрне консультування та соціальна згуртованість.

«Загалом у цьому проєкті ми просуваємо ідею неформального навчання для молоді – це ті сенсові, важливі штуки, які треба робити, але не змушуючи та не перевантажуючи молодь. Тобто, молоді люди приходять у «Креденс» поспілкуватися, а заразом ще й навчаються. Вони дуже вподобали такий формат: короткі, але змістовні тренінгові заняття з використанням інтерактивних ігор, у невимушеній атмосфері. Паралельно ми також адвокатуємо ідею створення комунального молодіжного центру в селищі для того, щоб молодіжна робота стала більш сталою», – розповіла Світлана Джунджик.

За її словами, напрямок навчання медіаграмотності, що тривав у перші пів року, окрім занять у «Креденсі» передбачав також лекції у школах, які проводила тренерка Ольга Білусяк. Під час занять учасники вчилися розрізняти фейки, маніпуляції та стереотипи, влітку отримані знання закріплювали під час проходження медіквесту, під час тематичних ігор та відгадування загадок. З осені для молоді, в тому числі і в школах, у межах напрямку розпочнеться курс кібербулінгу та протидії.

За напрямком соціальної підтримки з учасниками працює психологиня Нотіка Дячук. Під час тренінгів молодь знайомиться із цікавими насамперед для себе темами: тренерка заздалегідь збирає побажання і добирає відповідний матеріал. На заняттях учасники вчаться краще розпізнавати свої емоції, фіксуватися в теперішньому моменті, вивчають реакції на стрес і техніки його подолання. Впродовж літа за цим напрямком також було проведено 50 занять з арттерапії, на яких молодь вчилася малювати, ліпити, загалом творити кінцевий продукт власними руками. Крім того, за потреби кожен із учасників має змогу звернутися до психологині за індивідуальним запитом.

Тренінги з кар’єрного консультування та профорієнтації проводить тренерка Ілона Мільчевич. Її основна задача – це допомогти молоді визначитися з тим, яку професію вони хочуть обирати в майбутньому, щоб їхній вибір і подальше навчання були більш усвідомленими і близькими до того, чим учасники хочуть займатися у подальшому житті.

«На тренінгових заходах учасники досліджують нові професії, професії майбутнього, з’ясовують свої схильності та вподобання, вчаться писати резюме і проходити співбесіду, облаштовувати своє робоче місце і загалом робити все для того, щоб їхнє майбутнє було більш усвідомлене, і життя приносило більшу радість», – розповіла Світлана Джунджик.

Напрям соціальної згуртованості веде Сільвія Мільчевич, яка в різних активностях та іграх пропрацьовує з молоддю вміння взаємодіяти на різних рівнях з різними членами громади, використовувати ненасильницьку термінологію та налагоджувати соціальні зв’язки.

За словами Світлани Джунджик, молодь з великою цікавістю реагує на всі запропоновані активності і регулярно бере у них участь, а за кілька місяців від старту проєкту почала також системно долучатися до волонтерських ініціатив, як відбуваються у селищі.

Всього в межах проєкту організатори проведуть у Ясінях 262 заходи, по 60 – за кожним із напрямків. Наразі відбулося вже 146 заходів, до яких долучилося близько 1,5 тисячі молодих людей.

Проєкт «Creative transition» втілюється в межах проєкту МолодьТУТ програми USAID Мріємо та діємо, IREX in Ukraine, NGO Youth Platform\ГО “Молодіжна Платформа”.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Світланою Джунджик

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.