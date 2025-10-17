Списки черг на відключення електроенергії опублікували в “Закарпаттяобленерго”: як перевірити

“Закарпаттяобленерго” опублікувало списки черг на відключення електроенергії. Безпосередньо графік аварійних відключень запроваджується після вказівки диспетчера Укренерго для розвантаження енергосистеми після масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, — повідомили в дописі. “Це вимушений крок, щоб уникнути повного колапсу системи та забезпечити стабільну роботу нашої держави”.

Перевірити, чи застосований у вашій оселі ГАВ можна в сервісі “НЕМА СВІТЛА” . У якій саме з 10 черг відключень саме ваша адреса дізнайтесь, заповнивши форму .

Щоб дізнатися, в якому списку для графіків аварійних відключень (ГАВ) знаходиться ваша вулиця чи населений пункт, перейдіть за посиланням .

Різниця між аварійними відключеннями та відключеннями за чергами полягає в їх прогнозованості та причинах: аварійні відключення є несподіваними та вводяться без попередження через технічні неполадки або надзвичайні ситуації, такі як російські обстріли. Тоді як відключення за чергами (планові) заздалегідь плануються, мають чіткий графік і тривалість обмежень, що залежить від кількості черг (наприклад, 1 черга = 4 години обмежень).

Відключення застосовують тоді, коли диспетчери Укренерго бачать, що в певний регіон не має можливості доставити обсяг електроенергії, відповідний поточному рівню споживання. Якщо не обмежити електропостачання контрольовано, може статися масштабна аварія з пошкодженням обладнання. Це може призвести до повного знеструмлення регіону.

Аварійні відключення світла на Закарпатті: що відомо та чого чекати

Аварійні відключення на Закарпатті наразі не запровадили, але діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів

Нагадаємо, ситуація з відключенням електроенергії в країні залишається динамічною. Аварійні відключення запровадили в Києві та 12 областях. Закарпаття серед них наразі нема:

“Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі”, — кажуть в Укренерго.

Також в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

За інформацією Укренерго, через зниження температури повітря у всіх регіонах України фіксують збільшення користування енергоресурсами. Вчора, 16 жовтня, добовий максимум споживання був на 3,4% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 15 жовтня.

“Сьогодні упродовж всієї доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте їх кілька одночасно. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)”, — кажуть у компанії.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Getty Images

