Справа Свидовця: Верховний Суд не дозволив будівництво гірськолижного курорту

Сьогодні Верховний Суд України оголосив остаочне рішення по касаційній скарзі щодо оскарження детальних планів територій, які рішеннями Рахівської й Тячівської райдержадміністрацій відводилися під зведення гірськолижного курорту на Свидовецькому хребті на Закарпатті.

Суд задовольнив касацію організації “Екологія. Право. Людина” і підтвердив визнання недійсними детальних планів територій, призначених під будівництво курорту, повідомила у коментарі Varosh адвокатка, юристка організації Ольга Мелень-Забрамна. За її словами, рішення суд оголосив резолютивно, наразі організація чекає на повний текст документу. Рішення Верховного Суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Судові спори у справі Свидовця тривали майже впродовж 7 років. Так, у 2016-му тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль озвучив ідею зведення на Свидовецькому хребті масштабного гірськолижного курорту.

За попереднім задумом, на схилах Свидовецького хребта мали побудувати 230 кілометрів гірськолижних трас, 33 підйомники, 60 готелів, 390 котеджів, 120 ресторанів і навіть вертолітний майданчик. Інфраструктура курорту дозволяла би одночасно приймати до 22 тисяч туристів і забезпечила би роботу 5 тисячам місцевих мешканців.

Потенційними інвесторами тоді називали власників курорту у сусідній із Ясінянською громадою прикарпатській Поляниці «Буковель». Пізніше у справі почали фігурувати прізвища олігарха Ігоря Коломойського та його соратника, колишнього співвласника Приватбанку Геннадія Боголюбова.

У 2017 році у кількох селах, де мав бути курорт, провели громадські слухання, на яких затвердили детальні плани територій під майбутній курорт на Свидовці. З цього моменту й розпочалося протистояння між лобістами будівництва та екоактивістами руху Free Svydovets.

Так, екоактивісти наголошують, що слухання були проведені з порушенням процедури, а місцевим мешканцям надається неповна інформація про ризики, пов’язані зі зведенням курорту.

Як пояснюють екологи руху, Свидовецький масив є цілісною природоохоронною територією, віднесеною до Смарагдової мережі. Зазначають, що грубе втручання у гірську систему незворотно призведе до загибелі десятків червонокнижних видів рослин і тварин, зміни гідрологічного режиму та знищенню цінної для всієї Європи, унікальної високогірної місцини.

У 2023 році ініціатива Free Svydovets клопотала про створення заказника «Вільний Свидовець», однак тоді його не схвалила Ясінянська селищна рада.

У липні 2022 року Закарпатський окружний адміністративний суд за позовом організації “Екологія. Право. Людина” скасував розпорядження Тячівської та Рахівської РДА щодо затвердження детального плану територій для побудови гірськолижного курорту на Свидовці. Однак інша сторона оскаржила це рішення в апеляції і домоглася його скасування. Нині ж Верховний суд України поставив остаточну крапку у цьому спорі.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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