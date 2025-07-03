Спортивний вікенд: куди піти в Ужгороді у вихідні 4-6 липня

Ми підготували для вас нову афішу подій в Ужгороді впродовж найближчих трьох днів. Так склалося, що більшість заходів у ці дні будуть спортивні: йога, турнір, змагання, забіги!.. Хоча вистачатиме й іншого дозвілля. На “Лавандовій горі” триває сезон цвітіння лаванди, в Ужгороді на набережній встановили рамку-розпилювач води для того, щоб охолодитися в спеку, тому можна буде трохи відпочити в красі і прохолоді.

Якщо ми забули про щось розповісти — пишіть нам у коментарях, одразу доповнимо!

4 липня (п’ятниця)

Флай-йога в Підзамковому парку

Цієї п’ятниці і суботи в Підзамковому парку проведуть ранкові практики флай-йоги з 8.00 до 9.30. “Пташки, свіже ранкове повітря і час тільки для тебе – чудовий початок дня, — запрошують організатори.

Запис за телефоном 0996159498, або через будь-який месенджер.

Освітній молодіжний фестиваль “База”

З 4 по 6 липня в Ужгороді зберуться понад 400 підлітків з усієї України – ті, хто вже втілює зміни у своїх громадах або хоче долучитися до цього руху. «База» об’єднає активну молодь, випускників, менторів, працівників, партнерів та друзів Української академії лідерства з усієї країни.

Молодь 16-19 років запрошують на тематичні панелі та лекції від лідерів думок, митців, підприємців, реформаторів; майстерки та практичні сесії; музика, спорт, вечори біля вогнища; простори рефлексії та підтримки.

Реєстрація за посиланням. Участь в усіх трьох днях фестивалю безкоштовна. Початок о 9:00. Для участі потрібно заповнити анкету та отримати підтвердження участі.

Прем’єра вистави “Емігранти”

Прем’єра 79-го театрального сезону — драма «Емігранти» за Славоміром Мрожеком. Постановка від головного режисера Закарпатського музично-драматичного театру, заслуженого артиста України Михайла Фіщенка.

Вистава «Емігранти» — це історія про двох людей, які опинились у тісному просторі, маючи за плечима зовсім різне життя. Один — інтелектуал, інший — звичайний робітник. Їх об’єднує еміграція, але між ними — прірва нерозуміння. У ролях: Роман Каверзін та Любомир Геляс.

Виставу покажуть 4 та 5 липня о 19:00.

5 липня (субота)

Мікс-турнір з пляжного волейболу

На стадіоні “Авангард” пройде мікс-турнір з пляжного волейболу. Початок о 9:00. Для участі реєструйтеся за посиланням.

«Активні парки – Забіг Ужгород»

Масштабна подія пройде в Боздоському парку. З 8:00–9:45 – видача стартових пакетів, з 10:00 почнуться дитячі забіги на 100 м, 300 м, 500 м, з 10:15 – дорослі дистанції: 1 км, 5 км, 10 км., а з 10:18 – скандинавська ходьба на 5 км.

Участь у заході безоплатна. Реєструйся тут.

Змагання “Карпатський виклик”

Упродовж двох днів, 5-6 липня в Ужгороді вперше відбудуться Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед поранених бійців і ветеранів “Карпатський виклик”. Учасники змагатимуться в 6 дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі, настільний теніс, велотренажер (30 ккал), гребний тренажер (100 секунд) та армрестлінг.

О 10:30 – офіційна церемонія відкриття змагань у СК «Юність» (вул. Марії Заньковецької, 5, Зал №2).

Другого дня змагання почнуться о 12:00 на пл. Євгена Фенцика (біля Закарпатської обласної філармонії).

Вистава для дітей “Бременські музиканти”

Актори муздрамтеатру покажуть малюкам історію про подорож у чарівне королівство, в якому розгортається історія кохання, дружби та вірності своїм бажанням. Яскрава, весела та захоплююча!

Початок о 12:00.

Презентація книги «Місто самоти» Олівії Ленґ

“Книгарня “Є””, що на проспекті Свободи, 40, запрошує на презентацію дебютної книжки молодого видавництва «Крапки» — “Місто самоти” Олівії Ленґ. Це унікальне поєднання мемуарів, біографій митців та культурної критики, що досліджує питання самотності у великому місті та сучасному світі загалом.

На презентації ви дізнаєтеся більше про процес створення книги, особливості українського видання, трохи факапів з процесу запуску видавництва і, звісно, творчі плани команди.

Початок о 17:00.

6 липня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі о 17:00 на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Учасники з 17:00 до 17:30 стоять на Петефі, а потім з 17:30 до 18:00 — на площі Театральній. Стежте за оновленням на сторінці команди в Інстаграмі.

Вистава “Чарлі і Шоколадна фабрика”

Виставою “Чарлі і Шоколадна фабрика” муздрамтеатр у неділю закриває дитячий театральнний сезон. Маленьких глядачів разом із батьками запрошують на яскраву фінальну подорож сезону!

Зворушлива історія про хлопчика Чарлі, який, попри злиденне життя, не втрачає віри в диво. Золотий квиток дарує йому шанс опинитися на неймовірній фабриці Віллі Вонки — у світі солодощів, фантазії та несподіваних життєвих уроків. Бо фантазія народжується там, де живе добро. А все, що потрібно — це віра в диво. Початок о 12:00.

Презентація книги «Тримай мене» Анни Савас за участю балерини

«Тримай мене» — це історія про балет та кохання, дружбу та конкуренцію, тернистий шлях до успіху. В “Книгарню “Є”” (просп.Свободи, 40) запрошують охочих поринути в атмосферу цього роману. Це буде не просто розмова про книгу, а справжній перформанс, — обіцяють організатори.

На гостей чекає розмова про книгу та балет, маленький майстер-клас від балерини, розіграш подарунків,

тематична вікторина та інтерактив.

Запрошена гостя: Ніколет Кіш — артистка балету, хореографка, педагогиням Модераторка: Марина Ніколаєва — авторка блогу «Видимі книги». Реєстрація за посиланням.

Вистава “Про що плачуть верби”

Вистава за мотивами драми І.Карпенка-Карого «Безталанна». Верби ростуть роками, вбирають у себе історії кожного,хто до них звертається. Вони бачили любов,чистоту душ та відьомства і зраду. Серед верб відбувається і історія героїв вистави.