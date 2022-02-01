Спліт-система: переваги та недоліки. Інверторний тип спліт-систем

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Навіть людина, яка непогано знається на побутовій техніці, може заплутатися у величезному асортименті кліматичного обладнання, представленого на світовому ринку. Найбільший вибір спостерігається серед універсальних спліт-систем, що ідеально підходять для квартир, будинків, невеликих магазинів та офісів. Купити спліт-систему можна в інтернет-магазині.

Порівнюємо із класичним кондиціонером

Традиційний кондиціонер є моноблоком, що монтується, як правило, на вікні і виконує функції охолодження і вентилювання.

Спліт-система – це двоблочне кліматичне обладнання, яке має розширений функціонал і може окрім охолодження та вентилювання:

нагрівати повітряні потоки;

очищати повітря;

насичувати довкілля іонами;

проводити зволоження чи осушення;

виконувати антибактеріальну обробку.

При встановленні спліт-системи в будинку не потрібно виводити канали для теплого повітря назовні, так як там знаходиться компресор. Внутрішній блок має привабливий дизайн і не порушує інтер’єру приміщення. За необхідності можна використовувати мультисистему з кількома внутрішніми блоками. При цьому в кожному приміщенні, де вони встановлені, можна буде задати індивідуальні показники.

Головним недоліком спліт-систем є складність монтажу. Для їх встановлення знадобиться виїзд спеціалістів, а також роботи зі свердління та штроблення стін.

Інверторні спліти

На відміну від класичного компресора, інверторний здатний регулювати частоту оборотів двигуна, а значить і його потужність. Така властивість дозволяє інверторним кондиціонерам працювати в постійному режимі та підтримувати стабільний температурний режим з мінімальною похибкою 0,5°С.

Інверторний компресор позначається і на витраті електроенергії (він дуже економний), і на термін служби обладнання, тому багато виробників переходять саме на цей тип техніки. Купити спліт-систему інверторного типу – це не проблема. У лінійці кожного виробника їх знайдеться не менше десяти. Також варто відзначити безшумність роботи інверторної техніки та зменшення ступеня нагріву дротів.

Основний недолік такого диво-компресора – його вартість та чутливість до перепадів напруги.

Застосування спліт-системи не тільки зручне та комфортне, але ще й економічно обґрунтоване. Незважаючи на те, що вона дорожча за стандартні кондиціонери, її відрізняє більш довгий термін служби та зовнішня естетичність.

Varosh

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