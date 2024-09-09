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Співзасновники найбільшого в світі виробництва пилозбірників для салонів краси запускають службу підтримки для бізнесу з окупованих територій 

9 Вересня 2024 2

Лише 3 місяці знадобилось підприємцям Тетяні та Сергію Шелест, аби побудувати на Закарпатті SHEMAX — найбільше виробництво пилозбірників для салонів краси у світі прямо під час війни у 2022 році, після релокації із Дніпра. 

Зараз в компанії працює вже понад 60 співробітників, їхній товар із позначкою “made in Ukraine” купують в 35 країнах світу, а влітку цього року Закарпатська ОВА призначила співзасновницю офіційним амбасадором регіону. 

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Тепер бізнесмени із списку Forbes вирішили допомогти власним досвідом тим підприємцям, для яких релокація — лише попереду. 

Рішення про релокацію було одним з самих складних в нашому житті.  Але Закарпаття не тільки прийняло нас, а й дало шалений поштовх до розвитку.  Тому, вставши на ноги, ми тепер вирішили допомогти тим, хто лише проходить цей шлях та запустити повноцінну лінію підтримки для тих власників бізнесу з тимчасово окупованих територіях чи у небезпечних східних регіонах, які потребують релокації, але все ще не змогли наважитись — розповідає співзасновниця виробництва Тетяна Шелест. 

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Кожен зможе отримати безоплатну консультацію від підприємців, як щодо релокації у Закарпаття, так і з пошуком ділянки для будівництва підприємства, необхідними державними контактами, а також партнерів та підрядників і навіть поради щодо того, як краще облаштувати свій побут — від дитячого садочка поруч і школи до логістичних чи транспортних питань. 

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