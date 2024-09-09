Співзасновники найбільшого в світі виробництва пилозбірників для салонів краси запускають службу підтримки для бізнесу з окупованих територій 

Лише 3 місяці знадобилось підприємцям Тетяні та Сергію Шелест, аби побудувати на Закарпатті SHEMAX — найбільше виробництво пилозбірників для салонів краси у світі прямо під час війни у 2022 році, після релокації із Дніпра.

Зараз в компанії працює вже понад 60 співробітників, їхній товар із позначкою “made in Ukraine” купують в 35 країнах світу, а влітку цього року Закарпатська ОВА призначила співзасновницю офіційним амбасадором регіону.

Тепер бізнесмени із списку Forbes вирішили допомогти власним досвідом тим підприємцям, для яких релокація — лише попереду.

Рішення про релокацію було одним з самих складних в нашому житті. Але Закарпаття не тільки прийняло нас, а й дало шалений поштовх до розвитку. Тому, вставши на ноги, ми тепер вирішили допомогти тим, хто лише проходить цей шлях та запустити повноцінну лінію підтримки для тих власників бізнесу з тимчасово окупованих територіях чи у небезпечних східних регіонах, які потребують релокації, але все ще не змогли наважитись — розповідає співзасновниця виробництва Тетяна Шелест.

Кожен зможе отримати безоплатну консультацію від підприємців, як щодо релокації у Закарпаття, так і з пошуком ділянки для будівництва підприємства, необхідними державними контактами, а також партнерів та підрядників і навіть поради щодо того, як краще облаштувати свій побут — від дитячого садочка поруч і школи до логістичних чи транспортних питань.