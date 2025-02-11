Співпраця України та Угорщини: новий пункт пропуску у квітні, підтримка українських угорців на Закарпатті

Сьогодні заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита зустрівся із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським держсекретарем Левенте Модьором.

Під час зустрічі сторони обговорили питання національної спільноти, співпраці угорських та українських областей, а також взаємодію в межах плану реалізації регіональних інфраструктурних проєктів.

Пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодаш» має запрацювати у квітні 2025 року

Як повідомив за результатами розмови Віктор Микита, зокрема, узгодили питання оперативного будівництва пункту пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош» на Закарпатті, де наразі тривають підготовчі роботи на локаціях. Незабаром тут почнуть встановлювати модульну інфраструктуру й налагоджувати робочі процеси. Пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодаш» має повноцінно запрацювати у квітні 2025 року.

Також ішлося про результати роботи пункту пропуску «Лужанка – Берегшурань». Як повідомляв Varosh, 2 грудня 2024 грудня на КПП запустили оформлення та пропуск порожніх вантажних автомобілів без обмеження ваги на виїзд з України в Угорщину. З того часу на пункті пропуску кордон перетнули 495 порожніх вантажівок. У пікові навантаження за вказаний період пункт пропуску забезпечував оформлення до 30 таких транспортних засобів на добу.

Поїзд Київ-Будапешт з 15 грудня перевіз 25 тис. пасажирів

Під час розмови обговорили й результати запуску прямого залізничного сполучення між Києвом і Будапештом, який курсує з 15 грудня 2024 року.

З моменту, коли поїзд вийшов у перший рейс, ним скористалося понад 25 тисяч пасажирів.

Завершення будівництва Берегівської центральної районної лікарні ім. Б. Ліннера в Берегові

Серед іншого, Віктор Микита розповів угорським партнерам про завершення будівництва Берегівської центральної районної лікарні ім. Б. Ліннера в Берегові.

Проєкт був започаткований і профінансований з державного бюджету України. Співфінансування забезпечили з обласного бюджету.

У межах проєкту у лікарні ім. Б. Ліннера звели новий п’ятиповерховий блок стаціонару з перехідною галереєю лікувального комплексу закладу. У новому корпусі розмістять відділення реабілітації та функціональної діагностики, рентгенодіагностики та рентгенодіагностичне відділення, дитяче відділення, палатне хірургічне відділення, реанімаційне та пологове відділення з гінекологією.

Під час зустрічі угорським партнерам запропонували приєднатися до ініціативи та допомогти закупити необхідне медичне обладнання, зокрема й для реабілітації та відновлення ветеранів.

80% закарпатців вважають, що ніякої напруги між українцями й угорцями в краї немає

Серед іншого, Віктор Микита розповів про заходи щодо підтримки українських угорців на Закарпатті.

За його словами, в останні три роки вдалося блокувати численні спроби росії створити на Закарпатті напругу між українцями й угорцями й ця ворожа робота продовжується безупинно.

«На Закарпатті майже 80% місцевого населення вважають, що немає жодної напруги між українцями й угорцями в регіоні. Це на 17% більше, ніж на початку повномасштабної війни», – сказав заступник керівника Офісу президента.

Крім того, за його словами, на Закарпатті продовжують створювати умови для повернення українських угорців. Зокрема, на території області сформовано великий виробничий кластер, який дає можливість кожному, хто повертається, знайти роботу за фахом та повноцінно жити вдома, поряд із рідними й близькими.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: соцмережі Віктора Микити

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