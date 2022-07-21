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Співачка з Ужгорода Марта випустила нову пісню “Свободу свою”

21 Липня 2022 100

Ужгородська фольк-співачка Марта Липчей випустила нову пісню — «Свободу свою». Композиція вже доступна на всіх платформах.

— «Свободу свою» — це пісня про силу та боротьбу, що випала на нашу долю та водночас про невпинну підтримку одне одного, незважаючи на біль, — сказала співачка. — Безсумнівно, українці – найсміливіша нація у світі. Щодня ми підтверджуємо це, стоячи перед обличчям нещадної, нелюдської війни. Однак, ми будемо кохатися, ростити та виховувати покоління нескорених, вільних, пристрасних та спраглих до своєї справи УКРАЇНЦІВ. Крізь історію, ціною життів нашого братського роду, несемо жагу бути вільними в своєму ДНК. Знаю, що відродимо наші душі та нашу країну.

Слова пісні написав Олександра Шелепець, музику — Пилип Коляденко, мікс та масте ринг виконав Вадим Лисиця

Varosh

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