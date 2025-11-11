7-8 листопада на Закарпатті тривало спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС та Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Метою виїзного засідання став пошук балансу між розвитком відновлюваної енергетики, збереженням природоохоронних територій та дотриманням європейських екологічних стандартів, розповіла на пресконференції за підсумками засідання голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

– Йдеться про забезпечення чіткої правової процедури, яка визначатиме, яким саме шляхом ми рухатимемося далі, зокрема, у питаннях вітроенергетики на Закарпатті. Цей рух має відповідати головному принципу – верховенства права. Він є ключовим для кожної держави, що прагне членства в Європейському Союзі. Україна, як ви знаєте, має сьогодні амбітні цілі на цьому шляху, – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що жодна європейська країна не пройшла шлях розвитку вітроенергетики без складних дискусій. Тому для України важливо врахувати чужий досвід і виробити власну модель, що забезпечуватиме й енергетичну незалежність, і екологічну безпеку.

У перший день учасники відвідали вітропарк у Нижньоворітській громаді та полонину Руну, де компанія ТОВ «Вітропарки України» монтує фундаменти під майбутні вітряки.

Впродовж другого дня тривала вже безпосередньо робота комітетів. Зустріч відбувалася за участі представників Європейського Союзу, консультативної місії ЄС та делегації Представництва ЄС в Україні. До обговорення долучилися представники державних органів, місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості, прокуратури та інших контролюючих структур.

Підсумки засідання

За підсумками засідання був розроблений відповідний проєкт рішення. У першому читанні його вже підтримав парламентський комітет з питань інтеграції України до ЄС. Надалі проєкт рішення, відповідно до процедури, окремо голосуватиме також комітет з екологічної політики.

Комітети домовилися рекомендувати Міністерствам економіки, енергетики, захисту довкілля, розвитку громад, а також Закарпатській ОВА провести аналіз стану реалізації діючих і запланованих проєктів у сфері вітроенергетики в області на предмет їх відповідності екологічним вимогам чинного законодавства.

– Ми наголосили на необхідності дотримання принципів законності, прозорості та участі громадськості у процесах планування й реалізації проєктів. Саме такий підхід дозволить Україні розвивати відновлювану енергетику, не порушуючи міжнародні зобов’язання, – сказав Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Також звернули увагу органів державної влади та місцевого самоврядування на необхідність дотримання чинних вимог законодавства – зокрема в частині проведення стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, планування і погодження проєктів будівництва вітрових електростанцій.

При цьому, Олег Бондаренко згадав про важливість забезпечення принципів законності, гласності, прозорості та доступу громадськості до інформації та процесу ухвалення рішень.

Напрацювати рекомендації для гармонізації розвитку відновлюваної енергетики з європейськими природоохоронними вимогами

Згодом парламентські комітети планують провести окремі засідання. Відтак мають бути напрацьовані й узгоджені рекомендації для уряду, державних установ та органів місцевого самоврядування. Вони стосуватимуться гармонізації розвитку відновлюваної енергетики з європейськими природоохоронними вимогами, зокрема в частині охорони біорізноманіття та збереження особливо цінних територій.

– Ніхто з нас не виступає проти відновлювальної генерації. Навпаки, ми всі є переконаними прихильниками розвитку відновлюваних джерел енергії. І з урахуванням наших євроінтеграційних зобов’язань, і з огляду на потребу у децентралізованій генерації, ми розуміємо, наскільки це важливо, – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе. – Закарпатська земля має десятки, навіть сотні кілометрів територій, де можна розмістити вітроенергетичні потужності – правильно, з урахуванням інтересів громад, екологічної безпеки й дотримання природоохоронного законодавства.

При цьому вона зазначила, що екологічна сфера буде однією з найскладніших у процесі виконання міжнародно-правових зобов’язань України та на шляху до членства в ЄС.

– Це означає, що нам потрібна ґрунтовна, стратегічна державна політика – з розрахунками, баченням і врахуванням усіх складових. Тож ми виступаємо саме за стратегічний підхід, – підсумувала нардепка.

Що було раніше

Як повідомляв Varosh, спільне виїзне засідання двох парламентських комітетів було анонсоване у вересні поточного року під час дискусії “Яке майбутнє Українських Карпат”. Поштовхом для цього стали спершу озвучувані, а відтак і втілювані наміри зі спорудження вітроустановок у високогір’ї Карпат. Екоспільнота наголошує, що зведення вітроустановок на високогірних хребтах загрожують знищенням Карпат та руйнуванням унікальних ландшафтів з їх зміною на промислові.

Прямо зараз на полонині Руній без отримання обов’язкової оцінки впливу на довкілля ведуться роботи з облаштування фундаментів під майбутні вітроустановки. Загалом на полонині їх планують звести понад 30. Суд з оскарження детальних планів під будівництво тривав упродовж кількох місяців й у підсумку ухвалив рішення на користь забудовника. Зараз це рішення позивач оскаржене в апеляції.

15 серпня під будівництво вітряків віддали гору Гостра та Вододільний хребет депутати Жденіївської сільради.

Загалом в українських Карпатах ТОВ “Вітропарки України” планує звести 334 вітроустановки. Це підтвердив під час спільного виїзного засідання парламентських комітетів і генеральний директор компанії Владислав Єременко.

Серед територій, планованих під будівництво – також і цінні високогір’я, як от Вододільний хребет, Лютянська Голиця, гора Остра, полонини Апецька і Красна, яка є частиною заповідного Свидовецького масиву, полонина Руна.

Як свідчать результати соціологічного дослідження, 39% закарпатців виступають за пошук балансу та компромісу у питанні забудови Карпат вітряками та курортами. Не підтримують забудову 28% населення області, тоді як підтримку таким ініціативам висловили 23% закарпатців. Ще 11% не змогли відповісти на питання.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторки

