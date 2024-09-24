Сонячну електростанцію встановили на даху Ясінянської лікарні

На даху Ясінянської міської лікарні встановили сонячну електростанцію. Це перша лікарня на Закарпатті, на якій встановлена сонячна електростанція, сказав Varosh голова Ясінянської громади Андрій Делятинчук.

— Наша лікарня для нас є стратегічним об’єктом, вона фігурує в системі закладів охорони здоров’я як загальна лікарня, — каже він. — Це 30-кіловатна електростанція за можливістю розширення. Для того, щоб встановити її, ми попередньо, за підтримки Закарпатської ОВА, перекрили дах, і вже на новому даху встановили електростанцію.

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Громада виграла грант на встановлення електростанції за підтримки громадської організації «ЕКОКЛУБ», яка встановила панелі, та за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Наразі електростанція вже, зі слів Андрія Делятинчука, згенерувала за день 58% електроенергії.

— Це суттєва економія бюджетних коштів і це можливість зробити нашу лікарню енергетично незалежною та автономною. Плануємо закупити акумулятори і тоді зможемо використовувати сонячну енергію в разі відключення електроенергії, — каже голова громади.

Далі сонячні панелі планують встановити на школах Ясінянської громади, зокрема на Лазещинській школі, та на адмінбудівлях. В першу чергу встановлять панелі на закладах, які опалюються електроенергією.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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