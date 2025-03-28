Ужгород отримає близько 250 000 євро на встановлення енергоефективного обладнання в Ужгородській міській багатопрофільній клінічній лікарні. В рамках міжнародного гранту заклад отримає сонячні батареї та енергозберігаючі пристрої, за допомогою яких можна буде акумулювати електроенергію.

Проєктом планується встановлення фотоелектричних систем у медичних закладах трьох країн-учасниць: лікарні швидкої допомоги в повіті Сату-Маре (Румунія), КНП «Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня» та трьох медичних кабінетах в Уйфехерто (Угорщина), — кажуть в Ужгородській міськраді. Загальний кошторис проєкту – понад 625 000 євро.

Директор лікарні Олег Голуб на стартовій конференції щодо гранту сказав, що ще в 2022 році в лікарні розробили проєкт з енергоефективності, дві черги якого вдасться реалізувати коштом цього проєкту. Меморандум про співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Закарпатської області підписали торік.

— Саме завдяки цій співпраці лікарні і вдалося виграти грант на встановлення сонячних панелей, — пояснив Varosh заступник міського голови Іван Завидняк. — Спочатку в кілька черг заклад закуповуватиме панелі, а потім, черговим проєктом шукатиме підрядників для встановлення обладнання. Загалом, орієнтовно до кінця цього року сподіваємося, що панелі вже будуть встановлені.

“Загалом покрівля закладу дозволяє розмістити сонячні панелі загальною потужністю при піковій інсоляції 140 кВт, це 30 % середнього споживання і цього достатньо для забезпечення ургентної служби і надання невідкладної допомоги“, — сказав Олег Голуб на конференції.

Іван Завидняк сказав Varosh: це буде перша лікарня в місті, обладнана сонячними панелями.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративні

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