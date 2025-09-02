Сьомий екоострівець для сортування відходів запрацював в Ужгороді

“Екологічний острівець” на вулиці Тлехаса, 85 запрацював сьогодні. Це вже сьомий із 9-ти запланованих ТОВ “АВЕ Ужгород” екоострівців у густонаселених районах міста.
— На Тлехаса острівець ми відкрили неподалік дитячого садочка “Ластовічка”, там дітки дуже активно сортують відходи, — каже Varosh директорка АВЕ Ужгород Наталя Якубик. — Ми ще раніше навіть встановили на території садочка на їхнє прохання окремі контейнери, тому вони сортування розуміють і дуже активно сортують.
Перший “Екологчний острівець” відкрився на початку січня 2024 року на Міцкевича, 9. Також екоострівці діють за адресами Грушевського, 62; Годинки, 8; Сечені, 33; просп.Свободи, 51 та Університетська, 12. Наступний, восьмий острівець відкриють уже незабаром на вулиці Фединця.
Нагадаємо, на екоострівець можна здавати вторинну сировину: папір, картон, пластик, скло, алюмінієві та залізні банки, батарейки. Туди можна принести і великогабаритні відходи, як-от будівельне та ремонтне сміття, але за його здачу потрібно буде сплатити працівнику АВЕ на місці. Відсортовані й підготовлені для переробки відходи передаються на спеціалізовані заводи та фабрики:
скло – на Рокитнівський склозавод;
металобрухт – на ТОВ «Укрбрухт»;
папір – на Луцьку картонно-паперову фабрику;
пластик – у Фастів і Київ.
Люмінесцентні лампи як небезпечні відходи, АВЕ не приймає. Наталя Якубик пояснила: в Ужгороді діє компанія “Нью Еко Світ”, яка має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів.
