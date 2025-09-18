Солотвинську алергологічну лікарню реорганізовують: що це означає

На сесії Закарпатської обласної ради 18 вересня депутати підтримали рішення про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства “Солотвинська обласна алергологічна лікарня”. Заклад буде перетворено на Центр інтегрованих соціальних послуг.

За словами заступника голови облради Василя Дем’янчука, на базі лікарні планують створити соціально-медичний заклад із кількома відділеннями.

“У Центрі буде п’ять відділень, зокрема геріатричне, реабілітаційне, а також відділення підтриманого проживання для осіб похилого віку”, – зазначив він.

Наразі ведуться перемовини з закордонними донорами, аби залучити фінансування на проведення ремонту будівлі. В обласній раді розраховують, вдасться залучити необхідне фінансування вже на наступний, 2026 рік.

Так само частку робіт профінансують з обласного бюджету, заклавши відповідні витрати у кошторис на наступний рік.

За словами Василя Дем’янчука, потреба у створенні таких закладів на Закарпатті є вкрай актуальною: “Сьогодні в області діє лише один геріатричний пансіонат – у Виноградові. Він переповнений: зараз там перебуває понад 200 людей, серед яких не лише закарпатці, а й внутрішньо переміщені особи, які мають потребу у таких послугах”.

Щодо самої Солотвинської алергологічної лікарні, заступник голови облради стверджує, що зберігати її у попередньому форматі немає сенсу й можливостей.

“Попит на алергологічні послуги значно знизився, людей дуже поменшало, тоді як НСЗУ фінансує лікування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Крім того, окремого пакета НСЗУ “алергологія” немає, є тільки реабілітація або загально терапевтичний пакет”, – пояснив Василь Дем’янчук.

Про Закарпатську алергологічну лікарню

“Солотвинська обласна алергологічна лікарня” є спеціалізованим медичним закладом для лікування пацієнтів із різними хронічними легеневими захворюваннями. Раніше основним методом лікування в Солотвинській обласній алергологічній лікарні була спелеотерапія – лікування у підземних умовах. На глибині 300 метрів, у відпрацьованих камерах Солотвинського солерудника шахти № 8, розташовувалося підземне відділення лікарні.

Тут пацієнти проходили 12-годинні лікувальні сеанси: з 19:00 до 6:00 ранку. У камерах були обладнані палати, поруч постійно чергували лікарі та медсестри. Одночасно під землею могли перебувати до 90 хворих. Унікальне середовище сприяло активації відновлювальних сил організму, що допомагало долати недуги.

На жаль, у січні 2011 року в Солотвині стався черговий провал ґрунту на території шахти № 8, після чого лікування під землею припинили. Відтоді лікарня проводить терапію у надземних відділеннях.

У липні Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що унікальну алергологічну лікарню намагалися незаконно передати у приватні руки. За інформацією правоохоронців, Закарпатська обласна рада внесла лікарню до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, хоча для закладів охорони здоров’я державної та комунальної власності це заборонено законом. Вже під час судового розгляду облрада добровільно скасувала оспорюване прокуратурою рішення.

У Закарпатській обласній раді натомість заявили, інформація про спробу передати у приватну власність Солотвинську лікарню не відповідає дійсності та містить маніпуляції. В обраді зазначили, що йшлося про будівлі та об’єкти, які на дату винесення рішення у 2024-му році не перебували в управлінні “Солотвинської обласної алергологічної лікарні” та не використовувалися цим підприємством для надання послуг у сфері охорони здоров’я.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук сторінка Мирослава Білецького

