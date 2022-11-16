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Новини

Сьогодні по всій території Закарпаття застосовують відключення електроенергії

16 Листопада 2022 1

Застосовуються не лише заплановані графіки відключень, а й 1 та 2 черги аварійних відключень. Про це інформує ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

Обидва графіки запроваджені за окремим розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго». Це пов’язано із вчорашніми масованими обстрілами росії по об’єктах критичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень викладені на офіційному сайті ПрАТ «Закарпаттяобленерго» за посиланням: https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Черги графіків аварійних відключень розміщені на сайті за посиланням: https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/Grafik/

Наразі електропостачання вже немає у кількох районах Ужгорода.

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