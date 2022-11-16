Сьогодні по всій території Закарпаття застосовують відключення електроенергії

Застосовуються не лише заплановані графіки відключень, а й 1 та 2 черги аварійних відключень. Про це інформує ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

Обидва графіки запроваджені за окремим розпорядженням диспетчера НЕК «Укренерго». Це пов’язано із вчорашніми масованими обстрілами росії по об’єктах критичної інфраструктури.

Графіки погодинних відключень викладені на офіційному сайті ПрАТ «Закарпаттяобленерго» за посиланням: https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Черги графіків аварійних відключень розміщені на сайті за посиланням: https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/Grafik/

Наразі електропостачання вже немає у кількох районах Ужгорода.