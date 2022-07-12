“Сьогодні може вижити лише той бізнес, який швидко адаптується”: перший випуск шоу «Українською»

Днями вийшов в ефір перший випуск шоу “Українською”, який готують три ужгородські журналістки: Катя Брижань, Крістіна Третяк та Олександра Балог. Дівчата говоритимуть з гостями на різні актуальні теми — українською.

Гостями першого випуску стали Віктор Михайлов, закарпатський ресторатор, власник закладів «Порядний ґазда» та «Чізай Мала гора», Тетяна Барна (Волощук), власниця мережі магазинів Fashionista та Анна Овчаренко, піарниця, яка співпрацювала з всеукраїнськими брендами.

З гостями дівчата говорили про бінес у часи війни, про комунікацію та підтримку партнерів.

— Я думаю, що сьогодні може вжити лише той бізнес, який дуже скоро адаптується до нових умов, — сказав Віктор Михайлов. — Тут ситуація змінюється з дня на день. І нас уже цьому трохи навчив карантин.

Мінімальну допомогу своїм працівникам виплачували і в мережі магазинів Fashionista. Зі слів її власниці Тетяни Барни, вони наксимально, наскільки можливо, зберегли команду і робочі місця, та мали можливість виплачувати людям мінімалну заробітну плату. З часом Fashionista відкрили магазини і почали пропонувати базові речі для людей, які приїхали на захід країни з мінімумом одягу.

Про комунікацію брендів у часи війни розповіла Анна Овчаренко. З її слів, в перші дні дуже добре було, коли бренди писали своїм клієнтам.

— Мені написали кілька брендів, з якими в нас була запланована робота. В першу чергу вони спитали про мою безпеку і потім перенесли робочі зустрічі, надавши перевагу безпеці своїх клієнтів та партнерів. Це було про чесність і ті цінності, які бренд транслює, — розповіла піарниця.

Насамкінец, ведучі оголосили про збір коштів на автомобіль для дітей миколаївського дитячого будинку, котрі наразі мешкають тут у нас, на Закарпатті.

Varosh

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