SoftServe відкриє офісний простір в Ужгороді

Партнерська публікація

Найбільша ІТ-компанія з українським корінням SoftServe розширює свою географію та 17 грудня відкриває новий офісний простір в Ужгороді, де зараз працює понад 50 фахівців компанії.

Простір розташований на вул. Грушевського, 23 на перетині найбільшого спального та бізнес-району міста, а також на шляху до Факультету інформаційних технологій УжНУ. Через зручне розташування компанія вибрала цю локацію та облаштувала 36 робочих місць. Вони функціонуватимуть у режимі коворкінгу, оскільки відкриваються під час пандемії. Це означає, що фахівець не має закріпленого місця, тому може забронювати собі його на певний день.

При цьому компанія планує продовжувати гібридний формат роботи. У його межах фахівці самостійно обирають, як їм зручніше працювати — з дому чи офісу — і балансують між ними.

«Ужгород – місто з високим потенціалом в ІТ, який варто розвивати та підтримувати. Новий офісний простір компанії покликаний підійти до цих питань комплексно та допомогти локальним ІТ-фахівцям у розвитку. Враховуючи нинішні темпи зростання, ми маємо амбітні плани створити тут окремий центр розробки. Це означатиме ще більше можливостей для Закарпаття та потенційне збільшення внеску ІТ-сфери у розвиток регіону», — коментує Любомир Ходак, директор центру розробки, SoftServe.

Компанія обрала Ужгород, оскільки бачить регіон перспективним для розвитку ІТ, зокрема, через технічну підготовку місцевих спеціалістів. Офісний простір розрахований тільки на спеціалістів компанії SoftServe як в Ужгороді, так і по всій Україні. Тобто за потреби фахівець з Запоріжжя може приїхати в Ужгород, щоб зустрітися з командою, чи якщо буде тут проїздом. Однак, передбачений “meet-up corner” де після карантинних обмежень планується проведення різного роду заходів для IT-Community та креативних спільнот Ужгорода і Закарпаття.

Локація буде доступна 24/7. Щоб попрацювати у ній, фахівець матиме зареєструвати собі місце на певний день через внутрішню систему.

В Ужгороді компанія також планує розвивати технічну освіту та підтримувати локальне ІТ-ком’юніті. Так, в місті вже функціонує власний підрозділ ІТ Академії, а також у вересні почалася співпраця з Ужгородським національним університетом. В її межах компанія допомагає оновлювати технічну базу у ВНЗ, а також мотивує найуспішніших студентів. Зокрема, підтримали найбільшу студентську командну олімпіаду з програмування (International Collegiate Programming Contest (ICPC), в якій 17 жовтня взяли участь студентські й учнівські команди Ужгорода.

Наступного року SoftServe планує вирости в Ужгороді ще на 100 спеціалістів. Наразі в компанії для місцевих ІТ-фахівців відкрито майже 30 вакансій, майже 40% з них – у напрямку розробки.

Про компанію

SoftServe — працює над понад 900 активними проєктами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.

Varosh

Партнерська публікація