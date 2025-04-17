“Соціальне таксі” для маломобільних людей запровадять в Ужгороді

Надання транспортної послуги “Соціальне таксі” для маломобільних людей підтримали сьогодні, 17 квітня на сесії Ужгородської міської ради. Діяти послуга почне вже найближчим часом, розповіла Varosh Світлана Аділова, заступниця директора Департаменту соціальної політики Ужгородської міськради, начальниця управління розвитку соціальних послуг та міських цільових програм департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради.

— Транспортно-соціальна послуга вже надається через Територіальний центр соціального обслуговування, але виключно тим громадянам, які були на обслуговуванні в терцентрі, — пояснила вона. Тобто, нею могли скористатися люди похилого віку, люди, які отримували догляд вдома або стаціонарний.

Тепер же послугу розширили, а також надали право отримувати будь-які соціальні послуги на території міста всім членам сім’ї загиблих, військовослужбовцям, звільненим з військової служби, та особам з інвалідністю внаслідок війни. Соціальні послуги їм надаватимуться безплатно.

В лікарню чи в театр, але не на ринок

Перевозити людей та дітей з інвалідністю разом з людиною, що їх супроводжує, соціальне таксі зможе, за проєктом рішення, з або до лікарень, органів соціального захисту населення (в т.ч. центрів зайнятості, органів Пенсійного фонду України) тощо.

Також послуга діє стосовно “лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери; органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; судів; авто -, залізничних вокзалів.

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Перевезення отримувачів транспортної послуги може здійснюватися для участі у соціальних, культурно-масових та спортивних заходах. Перевезення не здійснюються до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою розв’язання побутових питань.

Як це працює?

Зі слів Світлани Аділової, якщо людина хоче скористатися послугою “Соціальне таксі”, то їй потрібно звернутися в ЦНАП на площі Петефі, і надати пакет документів. Якщо немає змоги підійти в Центр, то можна запросити соціального працівника додому, звернувшись до Департаменту соцполітики міськради, і він допоможе зібрати цей пакет документів.

— Департамент соціальної політики з огляду на зібрані документи, прийме рішення, чи послуга буде для людини безкоштовна, чи платна. Право на отримання послуги за рахунок бюджетних коштів мають особи з інвалідністю I групи, діти з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, а також особи з числа ветеранів війни, військовослужбовців та членів сімей Захисників та Захисниць України, з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації. Іншим особи послуга надається залежно від доходу сім’ї.

В пакет документів входить 1. паспорт; 2. реєстраційний номер облікової картки платника податків (рнокпп); 3. виписка МСЕК (у разі встановлення інвалідності); 4. медична довідка про нездатність до самообслуговування; 5. пенсійне посвідчення та/або документ, що підтверджує право на пільги; 6.довідка про доходи з державної податкової служби та/або пенсійного фонду.

У разі якщо до складу сім’ї входять інші особи, які проживають разом з людиною, яка потребує соціальних послуг, також інші документи для визначення права на отримання послуги.

Замовлення за 3 дні до виїзду

“Замовлення на надання транспортних послуг приймаються за два-три дні до запланованого виїзду, — йдеться в проєкті. — У виняткових випадках, у разі потреби здійснення незапланованої (екстреної) поїздки, замовлення може прийматися за одну добу“.

Світлана Аділова пояснила: на балансі територіального центру станом на сьогодні лише один транспортний засіб, який може надавати такі соціальні послуги.

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— Такий запас у часі замовлення — за три доби — пояснюється тим, що водію однієї наявної автівки, щоб якісно перевезти людину, необхідно спланувати час. Щоб для зручності, можна було цей графік узгодити, і, відповідно, щоб людина могла вчасно отримувати якісь медичні послуги.

В Департаменті розуміють, що на такі послуги однієї машини мало, однак для того, аби просити кошти на ще одну, потрібно сформувати показник потрібності послуги. Бо всі соціальні послуги формують на підставі потреби людей у них.

— Тому, якщо нам потрібний спеціальний транспортний засіб, ми мусимо або оголошувати закупівлю такого транспортного засобу, або брати участь у державних програмах, або просити в меценатів такий транспорт, — каже Світлана Аділова.

Для консультацій можна звертатися за тел.: 0502091116.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Департаментом соцполітики Ужгородської міськради

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