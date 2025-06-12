Соціальна відповідальність бізнесу: ключові інсайти Big Board Закарпаття

6 червня в Ужгороді відбулася подія, яка вийшла за межі традиційних бізнес-форумів і перетворилася на платформу для обговорення соціально-відповідального підприємництва. Захід «Dream Big. Як будувати бізнес, що змінює економіку та суспільство», організований бізнес-спільнотою Board Закарпаття, зібрав понад 100 власників і керівників малого та середнього бізнесу, експертів і лідерів думок регіону. Зустріч підкреслила важливість впливу бізнесу не лише на прибуток, а й на добробут суспільства.

Учасники отримали можливість зануритися у світ стратегічних ідей та інноваційних рішень, розширити мережу контактів і знайти потенційних партнерів. Підприємці активно дискутували про те, як український бізнес може не просто адаптуватися до сучасних викликів, а й стати рушієм позитивних змін. Серед спікерів були підприємці, відомі далеко за межами України.

Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера: про довіру, освіту та трьох китів успішного бізнесу

Під час публічного інтерв’ю Степан Веселовський наголосив на фундаментальній ролі довіри: саме вона, а не тотальний контроль, сприяє потужним результатам у компанії. «Довіра створює середовище для розвитку. Контроль це блокує», – зазначив він, пояснюючи, що автономія та віра в співробітників розкривають їхній потенціал.

Особливу увагу спікер приділив співпраці бізнесу й освіти, наголосивши, що підприємці повинні ініціювати зміни в освітніх закладах, адаптуючи їх до актуальних потреб ринку.

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Підсумовуючи, Веселовський назвав три ключові елементи успішного бізнесу: «Цінність, бізнес-модель, лідерство – це не лише джерело прибутку, а й справжня соціальна місія».

Ярослав Заблоцький, професор, доктор медичних наук, засновник «Клініки Заблоцького»: відповідальність та побудова успішного бізнесу

Спираючись на багаторічний досвід у медицині та підприємництві, Ярослав Заблоцький поділився ключовими принципами особистісного та професійного зростання. Він наголосив на важливості інвестицій у якісне обладнання та команду професіоналів, що формує фундамент для висококласних послуг і позитивної репутації.

«Лише після досягнення стабільності та досконалості якості послуг варто переходити до фізичного розширення бізнесу», – зазначив він. Ярослав також із гумором заохотив батьків ретельно ставитися до догляду за зубами дітей, підкресливши, що саме з маленьких щоденних звичок починається великий успіх.

Панельна дискусія «Лідерство зі змістом: соціальна відповідальність – необхідність, а не тренд»

У панельній дискусії взяли участь Сергій Костя – маркетинг-директор Bolt у Центральній, Східній Європі та Азії, Любомир Шимків – керівника з розвитку Української Академії Лідерства, Андрій Немировський – засновник «Регно Італія» та голова БО «ЦВЗ».

Сергій Костя зазначив, що «споживачі дедалі більше обирають бренди, які поділяють їхні цінності. Для великих компаній соціальна відповідальність є не тільки етичним питанням, а й конкурентною перевагою».

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Любомир Шимків підкреслив важливість освіти й виховання для формування бізнес-етики й соціальної свідомості з молодого віку.

Андрій Немировський розповів, як інтеграція бізнес-процесів із благодійними проєктами посилює позитивний вплив компанії на суспільство, особливо в умовах війни.

Спікери зійшлися на думці, що в умовах турбулентності та зростання соціальних запитів, бізнес не може залишатися осторонь. Соціальна відповідальність перетворюється з бажаного бонусу на обов’язковий атрибут, що визначає життєздатність та репутацію компанії. Це не тимчасовий тренд, а фундаментальна зміна в підході до ведення бізнесу, що вимагає глибокого усвідомлення своєї ролі у суспільстві. Компанії, які це розуміють, не лише завойовують довіру споживачів, а й стають справжніми лідерами зі змістом.

Після дискусії студенти Української академії лідерства (УАЛ) виступили з промовою, закликаючи підприємців інвестувати в молодь та її освіту. Вони переконливо довели, що нове покоління є рушійною силою для трансформації економіки й суспільства.

Публічне інтерв’ю з Масі Найємом: етика та справедливе суспільство

Фіналом заходу стало інтерв’ю з Масі Найємом – адвокатом, військовим, правозахисником і засновником Miller Law Firm.

У розмові Масі Найєм звернув увагу на ключову роль бізнесу у формуванні справедливого та стабільного суспільства. Підкреслив, що коли компанії працюють, дотримуючись етичних принципів та підтримуючи правові норми, вони не лише сприяють розвитку економіки, такий підхід допомагає створювати прозоре середовище, де панують довіра та відповідальність, що є фундаментом для добробуту всієї країни. Його думки стали потужним закликом до підприємців усвідомити свою ширшу місію та вплив на майбутнє України.

Правозахисник Масі Найєм — про ветеранів, суспільство і власний шлях відновлення

Продовжуючи тему відповідальності, Найєм підкреслив: «Бізнеси формують країну. І від них залежить, ким ми будемо далі. Підприємці формують культуру праці, встановлюють стандарти етики, впроваджують інновації та інвестують у майбутнє». Зачепили й тему необхідності побудови міцних, довірливих стосунків із військовими. Масі закликав бізнес не лише підтримувати ЗСУ, а й активно шукати шляхи інтеграції ветеранів у цивільне життя, надавати консультаційну допомогу, сприяти їхній реінтеграції у суспільство. Це партнерство, за словами Масі Найєма, є двостороннім процесом, де бізнес отримує не лише іміджеві переваги, а й цінний досвід та розуміння потреб, що виникають в умовах війни, формуючи більш стійку та соціально відповідальну модель функціонування.

Board Закарпаття: Бізнес-події, що рухають регіон

Події від бізнес-спільноти Board Закарпаття незмінно здобувають визнання завдяки ретельному вибору тем і спікерів. Міжнародна спільнота активно організовує заходи для розвитку підприємців, зокрема Big Board: Dream Big став відкритим форматом як для учасників, так і для всіх зацікавлених підприємців краю і не тільки.

Ці зустрічі – потужний інструмент для розвитку, пошуку партнерів та виведення бізнесу на новий рівень. Вони забезпечують доступ до знань, можливостей для нетворкінгу та цінних інсайтів, що сприяють масштабуванню.

Тому стежте за діяльністю Board Закарпаття у Instagram та Facebook і долучайтесь до наступних заходів. Адже, разом швидше!

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Марія Расчупкіна, Varosh

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