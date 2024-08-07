На Берегівщині побудували сміттєпереробний завод. Коли він запрацює

В селі Яноші на Берегівщині завершили будівництво сміттєпереробного заводу. Днями представники угорської компанії “Менто”, яка виконувала проєкт, та української підрядної компанії прозвітували про виконані роботи другого етапу проєкту. Тендер на будівництво у 2021 році оголосило Європейське об’єднання територіального співробітництва “Тиса”.

Будівництво заводу та запуск його в роботу складається з кількох етапів, пояснив Varosh голова наглядової ради об’єднання “Тиса” Володимир Чубірко. Перший етап — будівництво сортувальної лінії — був реалізований за кошти Євросоюзу самою громадою села Яноші ще у 2014 році.

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— “Тиса” взяла другу чергу проєкту: будівництво 400 тисяч м.куб. полігону для твердих побутових відходів разом з усією інфраструктурою (насосні станції, озеро для дренажних вод), там є великий компостний майданчик, огорожа 30 га території, обсадження деревами, в’їзд, вагова, очищення перед в’їздом і виїздом сміттєвозів, всі внутрішні дороги, внутрішнє освітлення, пожежна сигналізація, водогін, каналізація, укриття, приміщення для персоналу та ще ряд об’єктів. При пуску цієї черги завод уже зможе приймати сміття, компост, акумулятори.

Що потрібно, щоб завод запрацював?

Полігон обклеєний спеціальною водонепроникною плівкою, вода дренується в озері і не потрапляє в природне середовище. Полігон ТПВ достатній для користування Берегівському району на 8 років. Весь комплекс займає територію 2,5 гектари. Проєкт заводу об’єднання “Тиса” передасть Асоціації “Чиста Берегівщина”, до якої увійшли 8 територіальних громад Берегівського району.

— Для того, щоб завод запрацював, Асоціація повинна розв’язати подальші питання його експлуатації, — пояснив Володимир Чубірко. — Їх вистачає: там немає транспорту, навченого персоналу, ми вже їм підготували регламентні роботи з навчання персоналу, Їм потрібно отримати дозвіл з Держохорони праці, дозвіл на механізми. Після того, як усе це буде зроблено, потрібно буде ще отримати дозвіл відділу екології на отримання на переробку твердих побутових відходів. Тобто “Тисі” передали проєкт для будівництва сміттєпереробного заводу, ми знайшли кошти і побудували його і тепер повертаємо його берегівській громаді. Але ми настояли на тому, що завод має бути не у власності Берегова, а ним мають управляти всі громади району, тому що за потужністю він розрахований на весь район.

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Берегівська міська рада має здати завод в експлуатацію та передати його Асоціації “Чиста Берегівщина”. З питанням чи готова лінія до сортування і коли зможе запрацювати завод ми звернулися до міського голови Берегова Золтана Баб’яка, однак він був у відрядженні і відповіді ми наразі так і не отримали.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: скрин з відео Європейського об’єднання територіального співробітництва “Тиса”

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