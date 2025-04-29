Подія відбулася на початку квітня у Пряшеві (Словаччина) у форматі третього воркшопу в рамках нідерландсько-словацько-українського проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”.

Її метою було ознайомлення українських службовців із Закарпаття з практиками Кошицького та Пряшівського країв Словацької Республіки у сфері підбору кадрів на посади в органах самоврядування, проведення конкурсів на посади, застосування інструментів прозорості для підвищення довіри громадськості.

Ключовим результатом цього процесу стало формування спільноти осіб, які працюють над подібними викликами та готові адаптувати кращі заходи у впровадженні прозорості, доброго врядування, запобіганню корупції з практичного досвіду регіонів Словаччини до умов у головних державних органах Закарпаття.

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У третьому воркшопі взяли участь представники Закарпатської обласної адміністрації: Іван Алмаші (начальник відділу запобігання та виявлення корупції ОДА), Анжела Ковач (заступниця начальника відділу управління персоналом та нагород апарату), Нінель Полотнюк (головна спеціалістка відділу з питань запобігання і виявлення корупції). Від Закарпатської обласної ради долучилися Андрій Шекета (перший заступник голови), Володимир Гнатківський (заступник керуючого справами), Олег Сигидін (начальник управління правового забезпечення діяльності виконавчого апарату) та Лариса Ільницька (уповноважена з питань запобігання корупції).

Досвід Словаччини у кадровій політиці: прозорість як пріоритет

Згідно з дослідженнями Transparency International Slovakia, результати яких на воркшопі озвучив керівник організації Міхал Пішко, третина словаків вважає кадрові призначення одним з трьох найбільш проблемних питань у місцевому самоврядуванні. На перших позиціях — майнові питання та державні закупівлі.

Аудити по регіонах Словаччини (їх загалом 8) показали, що одним з найефективніших інструментів підвищення довіри в кадровій політиці є публічні інтерв’ю з кандидатами на посади.

У 2022 році лише три регіони Словаччини — Трнавський, Тренчинський та Нітрянський — забезпечили 100% конкурсне проходження на посади, у той час, як в інших краях конкурс проводився менш ніж у 25% випадків. Лідером за рівнем прозорості став Банськобистрицький самоврядний край — 93% посад були заповнені через відкриті конкурси.

До ключових індикаторів прозорості кадрового процесу Transparency International Slovakia відносить:

відкриті конкурси;

публічні інтерв’ю;

оприлюднення протоколів засідань кадрових комісій;

використання тестування кандидатів.

Як приклад доброї практики, Міхал Пішко навів офіційну вебсторінку Банськобистрицького краю, де докладно описано процес добору, розміщені протоколи, списки кандидатів, членів комісії та переможці конкурсів та вебсторінку KARIERA.SK. Подібна практика підтримується також на платформі Transparency International Slovakia у розділі Transparency a vyberové konania.

Окремо на воркшопі розглядалося питання зміни кадрів, які відбуваються після виборів до парламенту — у державних, регіональних і міських структурах, що є типовим політичним явищем не тільки у Словаччині.

Transparency International Slovakia у співпраці з колишнім прем’єр-міністром Едуардом Геґером ініціювали розробку письмових правил для конкурсного добору на посади. Зокрема, розробили основні принципи прозорої кадрової політики:

своєчасне оголошення конкурсу;

доступність та зрозумілість правил;

публічність складу комісії;

фахова участь громадськості;

наявність чітких критеріїв;

відкриті інтерв’ю та бальна система оцінювання;

протокольне пояснення причин у разі якщо не було визначено переможця конкурсу;

чіткі механізми відкликання топменеджерів.

Регіональні практики: досвід Пряшівського та Кошицького країв

У ході воршкопу було представлено досвід доброчесності у кадровій політиці Пряшівського самоврядного краю. На офіційному сайті регіону оприлюднюються усі вакансії, включно з технічним персоналом як то прибиральники. Практично всі інші категорії працівників (секретарі, менеджери тощо) проходять обов’язкове тестування. В день тестів кадровий відділ отримує питання, що забезпечує відкритість процесу. Тести містять 10 питань, які потрібно виконати за 30 хвилин.

Крім того, інколи до конкурсної комісії запрошуються зовнішні психологи, які оцінюють управлінські, лідерські навички, а також емоційний інтелект. У кадровому відділі Пряшівського самоврядного краю переконують, що хоч ця опція і недешева, але виправдовує себе на практиці.

Результати тестів — це єдине, що не публікується для доступу громадськості.

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Роль асоціації «SK8» у розвитку регіонального самоврядування

Під час воркшопу було представлено й діяльність асоціації SK8, яка об’єднує всі самоврядні краї Словаччини. Основна мета її діяльності — захист інтересів регіонів перед центральною владою та забезпечення їхньої рівноправної участі в ухваленні рішень.

Асоціацію завжди очолює один з голів регіонів (на сьогодні це — Йозеф Віскупіч, керівник Трнавського самоврядного краю), якому допомагають заступники із західного, центрального та східного регіонів країни. Зустрічі асоціації відбуваються раз на три місяці.

Асоціація фактично виступає координатором зусиль регіонів у дев’яти ключових сферах, які входять до повноважень керівництва країв: транспорт, освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги, культура, туризм, спорт, довкілля та регіональний розвиток. Для кожного напряму в межах асоціації створено профільні секції, у роботі яких беруть участь фахівці з усіх восьми регіонів.

Роль та робота асоціації SK8 багато в чому схожі на мандат та місію Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, утім словацька інституція має ключову відмінність, бо є ініціативою знизу.

Обмін досвідом та найкращими практиками на транскордонному рівні між регіонами України та Словаччини

Третій воркшоп став черговим кроком у зміцненні партнерства та впровадженні добрих практик на регіональному рівні, а також заключним у серії заходів з обміну досвідом між службовцями Закарпатської області (на рівні облради та ОДА) та 2 сусідніми регіонами — Пряшівським та Кошицьким самоврядними краями Словацької республіки.

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Два попередні воркшопи, які проходили минулоріч у квітні та жовтні стали майданчиком для ознайомлення з досвідом Словаччини в залученні коштів з фондів ЄС, співпраці в рамках транскордонних програм та координації з центральною владою. Обговорювались також питання впровадження антикорупційних стратегій, зокрема роль Головного контролера краю та механізми захисту викривачів. Робота першого безпосередньо пов’язана з боротьбою з корупцією, оскільки роль контролера полягає у забезпеченні прозорості, законності та ефективності використання державних коштів. Серед ключових аспектів його компетенцій:

контроль за управлінням державними коштами;

виявлення неефективного використання активів;

підготовка аудиторських звітів та рекомендацій;

робота зі скаргами та заявами громадян.

Викривачів у Словаччині захищає закон. Особи, які повідомляють про незаконні або корупційні дії, захищені від помсти, звільнення, булінгу, чи іншого виду дискримінацій. Він гарантує анонімність і надає юридичну підтримку, сприяючи прозорості та боротьбі з корупцією.

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Загалом у трьох згаданих воркшопах взяли участь понад 40 осіб керівної ланки регіонів.

Ключовим результатом цього процесу стало формування спільноти службовців, які працюють над подібними викликами та готові адаптувати кращі практики у впровадженні прозорості, доброго врядування, запобіганню корупції з практичного досвіду регіонів Словаччини до умов Закарпаття задля євроінтеграції знизу.

Чому досвід Словаччини важливий для України

Важливо зауважити, що за задумом проєкту словацько-українська співпраця у цій тематиці на рівні регіонів була здизайнована на основі близькості умов життєдіяльності як то віддаленість від центру, перефирійність та фронтирність, схожості досвідів трансформації з пострадянських практик до європейських тощо.

Окрім воркшопів, у рамках втілення цього проєкту, вже реалізовано низку інших українсько-словацьких ініціатив на регіональному рівні: підтримка локальної журналістики та громадських активістів через проведення конкурсу журналістських робіт, другий етап якого триває до 31.05.2025 року, створення рейтингу прозорості й доступу до інформації на офіційних веб-сторінках найбільших муніципалітетів Закарпаття англійською мовою, чи мовами нацменшин. Також на сьогодні триває розробка політик з експертами із Transparency International Slovakia та України у тісній взаємодії із Закарпатською обласною радою та адміністрацією.

Кожна зі згаданих активностей доповнює іншу і формує комплексний підхід до вирішення викликів, з якими стикається не лише Закарпатська, а й кожна область України. Таким чином Закарпаття розглядається як пілотний регіон, успішний досвід якого можна буде масштабувати на решту країни. Метою цих заходів є наближення України до практик ЄС на регіональному та місцевому рівні, для якого верховенство права, боротьба з корупцією, прозорість, доброчесність, добре врядування є основоположними принципами функціонування інституцій.

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Зауважимо, що всі ці активності втілюються в рамках нідерландсько- словацько-українського проєкту “Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, який реалізується Інститутом Центральноєвропейської Стратегії (ICES), Foundation of Justice, Integrity and Anti-Corruption (FJIAC) та Transparency International Slovensko (TI SK) за підтримки уряду Королівства Нідерланди у рамках програми MATRA, ключової нідерландської програми підтримки соціальних трансформацій, у партнерстві з органами державної влади та місцевого самоврядування в Закарпатській області, Пряшівському та Кошицькому самоврядному краях Словаччини.

Дзвінка Білоног, спеціально для Varosh

Фото Пряшівського самоврядного краю

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