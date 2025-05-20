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Новини

Словаки Ужгородщини святкуватимуть у скансені День міжнаціональної злагоди

20 Травня 2025 115

Закарпатське товариство словацьких жінок “Довіра” святкуватиме в п’ятницю, 23 травня, День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Цей день в Україні святкують 21 травня уперше: на офіційному рівні — у столиці, а в регіонах — за бажанням громад, розповів Varosh директор Департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

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Напередодні голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький привітав активних представників національних спільнот Закарпаття, вручив почесні грамоти ОВА очільниці ГО «Мистецько-етнографічна транскордонна асоціація ,,Апшиця”» Марії Лаврюк, керівнику філії Всеукраїнського єврейського благодійного фонду «Хесед – Ар’є» у Закарпатській області Юрію Гальперту, заступниці голови ГО «Закарпатський німецько-австрійський культурний центр» Діані Варварцевій та голові ГО «Циганське національне товариство „Ромен” у Донецькій області» Раді Каландії.

Словацькі громади Ужгородщини зберуться 23 травня з 14:00 на території скансену, щоб відсвяткувати цей день та об’єднати в традиціях молодь.

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— В більшості ми залучили цього року молодь, оскільки вони мають за себе заявити, — каже Varosh голова товариства “Довіра” Яна Дудаш. — Тому що молодих людей стає мало, а етнічних словаків ще менше… Тому ми вирішили зробити таку ставку на молодих людей, на молоді колективи. Будуть колективи з Середнього, Анталовців, Гути. сподіваємося побачити словаків з Великого Березного. Не виключаємо, що прийдуть колективи, де будуть старші люди співати, але у більшості ми пропонували участь молодим.

Громади нацменшин по Закарпаттю відзначатимуть цей день кожен по-своєму, але гучних святкувань цього року не буде, каже Роман Молдавчук. Різні спільноти про себе будуть заявляти по-різному, додала Яна Дудаш.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: ілюстративне

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# День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття # Закарпатське товариство словацьких жінок "Довіра" # нацменшини # новини Varosh # Роман Молдавчук # словаки Закарпаття # ЯнаДудаш

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