Скульптурну інсталяцію закарпатця Михайла Деяка, одного з найдорожчих художників в Україні, розмістили в центрі Києва

«Непередбачувані обставини» – назва інсталяції художника Михайла Деяка. Її встановили на Театральній площі перед Національною оперою в Києві. Експозиція робіт митця вперше відбулася в публічному просторі міста, із доступом широкому загалу.

До слова, Михайло, який родом із села Золотарьово Хустського району, – потрапив до ТОП 20 молодих сучасних художників країн СНД (за версією видання “Art investment”), та посів 7-е місце серед найперспективніших художників України, за версією Forbes.

Роботи закарпатця активно купують за кордоном, твори було також закуплено Міністерством Культури України (7 робіт), певні картини зберігаються у фондах Національного художнього музею України та в приватних колекціях США, Канади, Великобританії, Франції, Китаю тощо.

Перший міжнародний успіх прийшов до Михайла в 2013 році. Його картина “Stools” увійшла до десятки найдорожчих робіт українських художників, проданих за рік на відкритих торгах. Наприкінці 2014 року його живописна робота із серії Klitschko Brothers Emotion пішла з молотка на аукціоні “Phillips” за $11 800. У 2015 році виконану на склі картину із серії “Stools” купили на цьому ж аукціоні за $16 000. Цей продаж перевищив верхній естімейт і став найдорожчим в аукціонній історії Михайла на Phillips.

У червні 2016 року Voloshyn gallery представили Україну на міжнародному арт-ярмарку SCOPE Basel персональною виставкою Деяка.

Автор тяжіє до неоекспресіонізму та межі з мінімалізмом. Експериментує із матеріалами: створює форми зі скла та металу.

Митець розповідає: «У своєму проєкті я досліджую, як кожен із нас може переосмислити те, що відбувається навколо. Площа перед оперним театром, на мій погляд, – дуже цікавий простір. Ця площа оточена з усіх боків різними епохами, це місце музики і пластики, місце минулого і сьогодення. Мій проєкт досліджує цей тонкий взаємозв’язок і робить спробу переосмислити простір навколо».

Ось у чому задум: громіздкі деконструктивні об’єкти розміщені на площі так, що формують навколо себе новий простір. Це дає поштовх поціновувачам мистецтва по-новому подивитися на те місце, де перебувають. Скульптури мають абстрактні форми. За словами Деяка, вони наштовхують глядачів думати, шукати відповіді на запитання. Утворюється своєрідний діалог: глядача – із собою, зі скульптурою і з навколишнім простором.

Уперше в історичній частині столиці встановили подібний об’єкт сучасного мистецтва, що є найвищим за останні 10 років.

Це відбулося завдяки Олегу Дзюбяку, засновнику Дому подарунків та декору Mandarin Maison. Усе відбувається під егідою артпроєкту «Без обмежень», аби люди могли наживо побачити modern art.

А ще О. Дзюбяк додає: «Виставкові майданчики цього проєкту не матимуть ні постійної адреси, ні будь-яких обмежень у просторі й часі: сьогодні – це Київ, завтра – Львів, післязавтра – Париж. Настільки швидко рухається інформація, що сучасному мистецтву треба бути в авангарді».

Побачити інсталяцію можна до 1 грудня 2021 року. На інсталяції, яка складається з трьох скульптур, є таблички з QR-кодами. Там – відео та додаткова цікава інформація.

Підготувала Тетяна Лесюк, Varosh

Фото Олеся Котубея. Суспільне.

За матеріалами Суспільного та мистецьких відкритих джерел