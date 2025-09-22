Facebook
Новини

Скульптор Ян-Павло Роман відновлює в Ужгороді старі надгробки на цвинтарі на Капушанській

22 Вересня 2025 106

В Ужгороді до щотижневих толок на старому кладовищі на вулиці Капушанській долучився скульптор Ян-Павло Роман.

У складі ініціативної групи, яка регулярно проводить на цвинтарі прибирання та впорядкування території, Ян-Павло допомагає відновлювати надгробки. Більшість із них десятиліттями лежали повалені чи засипані землею.

Як розповів у коментарі Varosh Ян-Павло Роман, наразі не йдеться про реставрацію у традиційному розумінні. Під час робіт на цвинтарі він тільки повертає пам’ятникам їх первинний вигляд – встановлює на постаменти надгробки, які впали або були зруйновані.

“Я їх фактично просто встановлюю вертикально на місця, де вони колись стояли, допоки не впали або не були звалені. Щоб можна було прочитати, хто там похований, побачити, як виглядає надгробок. Зрештою, щоб вони далі не руйнувалися у землі”, – пояснив скульптор.

Реставратор каже, що більшість пам’ятників мали лише бетонну основу і були закріплені на клей, тому з часом падали. Тепер же, процесі робіт, він встановлює у фундаменти металеві штирі – це робить надгробки більш стійкими та захищає їх від руйнування.

За оцінкою скульптора, більшість надгробків не потребують складної реставрації – їх достатньо підняти, укріпити й очистити.

При цьому додав, що це – перший етап робіт, після якого можна буде розпочинати очищення і відновлення, якщо є втрачені деталі.

Наразі Ян-Павло Роман встановив уже кілька пам’ятників, але попереду ще щонайменше два десятки монументів. Серед надгробків, розповідає, більшість датовані 1930–1950-ми роками. Однак трапляються і поховання кінця ХІХ століття.

Толоки на старому цвинтарі в Ужгороді

Толоки на строму цвинтарі на вулиці Капушанській в Ужгороді містяни розпочали навесні цього року. Відтоді ініціативна група щосуботи збирається на кладовищі, аби впорядковувати цю міську територію та зберегти її історичну цінність. Всього провели вже 30 таких прибирань. До акції щоразу запрошують долучатися небайдужих. 

Всі анонси планованих толок, а також фоторепортажі з проведених акцій можна відслідковувати на тематичній сторінці “Цвинтар на Капушанській” у Фейсбук.

Толока на цвинтарі на Капушанській

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки “Цвинтар на Капушанській” у Фейсбук

