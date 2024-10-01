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SKOVORODANCE: в Ужгороді пройде музично-вініловий вечір

1 Жовтня 2024 114

В Ужгороді відбудеться незвичний захід, головним героєм якого стане вінілова платівка SKOVORODANCE.
Гості заходу, присвяченого публічним прослуховуванням альбому SKOVORODANCE, зможуть поринути у чудову музичну атмосферу, натхненну творчістю видатного українського філософа Григорія Сковороди, ідеї якого відгукуються у кожного з нас. В альбомі письменник і музикант Сергій Жадан, українсько-німецький музикант і діджей Юрій Гуржи та тернопільський мультиінструменталіст і звукорежисер Лесик Омодада переспівують у стилі реґі вірші Сковороди зі збірки «Сад божественних пісень».

“Учасники події зможуть одними із перших ознайомитись із концептом артбуку, ідея створення якого також була споріднена з роботою над альбомом. Також до їхньої уваги буде представлений документальний фільм «ГОСПЕЛИ СКОВОРОДИ. Making of SKOVORODANCE», автори якого познайомлять глядачів із процесом створення альбому”, — пишуть у прес-релізі заходу.

На вечорі говоритимуть про незламність українських міст, зокрема Харкова, який попри російську агресію продовжує мужньо відстоювати не тільки свої кордони, а й культурну історію, про актуалізацію української філософсько-культурної спадщини та важливості ідей Григорія Сковороди, які несуть у собі сенси єднання, та вміння бути щасливим попри життєві виклики.

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Афіша заходу

І, звичайно,  змістовним фоном лунатиме музика, яка стане “посередником процесу злуки різних куточків України”.

Тож захід відбудеться 04 жовтня в «КУЛЬТУРА», площа Шандора Петефі, 11/1, початок о 19:00, вхід вільний.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: скрин з відео альбому 

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# Skovorodance # вінілова вечірка # Григорій Сковорода # новини Varosh # Сергій Жадан

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