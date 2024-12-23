“Сковорода” та “Лесь Курбас”: 2 флагманські поїзди курсуватимуть на Закарпаття

Укрзалізниця визначила 5 флагманських поїздів, які курсуватимуть в новому графіку 2024-2025 рр.

Як повідомляють у відомстві, флагманські поїзди матимуть найкращі вагони та покращений сервіс. При цьому, вартість квитків на такі потяги буде незмінною й ідентичною вартості квитків в аналогічні за класом вагони.

Серед поїздів, які визначено флагманськими, також є 2, що курсують у напрямку Закарпаття.

Які поїзди визначено флагманськими:

Харків – Ясіня: поїзд “Лесь Курбас” названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр “Березіль” став культурною візитівкою Харкова.

Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву “Сковорода” на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди.

Дніпро – Львів: “Січеслав” названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році.

Київ – Львів: “Леополіс” – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни.

Київ – Одеса: “Чорноморець” – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.

Що буде у флагманських поїздах

Флагманські вагони матимуть покращений склад: нові або відновлені вагони купе й люкс із вакуумними туалетами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою. Кожен флагманський потяг має свою фірмову назву та логотип з урахуванням історії поїзда та маршруту. На пасажирів у флагманських поїздах чекатиме оновлена ігротека та ексклюзивний цукор-рафінад.

Для орієнтування пасажирів флагманські поїзди матимуть й відповідне маркування у застосунку.

Крім того, для флагманські поїзди вирізнятимуться й визначеним для кожного із них музичним супроводом:

“Сковорода” – композиція “Паровоз” Євгена Хмари.

“Леополіс” – “Місто весни” у виконанні “Один в каное” та “Океан Ельзи”.

“Січеслав” – трек “Доброго вечора, ми з України” гурту PROBASS & HARDI.

“Лесь Курбас” – інструментальна версія “Черемшини”.

“Чорноморець” – мелодія “Край Чорного моря” Табачникова.

Принагідно в Укрзалізниці повідомили, що список флагманських поїздів розширюватиметься щомісяця.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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