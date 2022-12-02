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Новини

“Сковорода-експрес”: Укрзалізниця запустила потяг до 300-річчя філософа

2 Грудня 2022 35

Сьогодні, 2 грудня, о 13.25 зі станції в Ужгороді вирушив потяг рейсом №17/18 Харків — Ужгород. Рейс назвали “Сковорода-експрес”, до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди — видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога та мандрівника і він увічнює маршрут мандрів філософа з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат.

Потяг “вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну присвяту українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари”, — пишуть в Укрзалізниці.

До Харкова потяг прибуде завтра о 10.01.

Varosh

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