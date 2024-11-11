Скорочений семестр навчання в УжНУ закінчився. Чому його запровадили

9 листопада закінчився перший семестр навчання в Ужгородському національному університеті. Попереду — два тижні сесії і з 23 листопада до січня у студентів будуть канікули. Про новий, скорочений формат цьогорічного навчання в УжНУ Varosh розповів Ігор Король, проректор з науково-педагогічної роботи.

— Такий графік навчання запропонувало Міністерство освіти і науки через обстріл нашої критичної інфраструктури та часті відключення світла влітку та невідомо якою зимою, — пояснив він. — Рекомендації були щодо скорочення першого семестру в цьому навчальному році і більшість вишів країни, наскільки знаю, скористалися ними. Скрізь графік ущільнений, дехто почав навчання навіть з 12 серпня.

Ігор Король розповів: викладачі разом зі студентським самоврядуванням розглянули різні можливості втілення нового графіку навчання. Почали навчання 2 вересня і зробили його максимально стиснутим: були всі суботи робочі, щодня було 4-5 пар.

— Ми запланували завершити семестр до 9 листопада і ще два тижні ми відвели для здачі заліків та екзаменів. Яким буде другий семестр, наразі невідомо, давайте спочатку переживемо зиму.

Студентів скорочений семестр не дуже тішив, адже крім адаптації до навчання, особливо для першокурсників, вони мусили самостійно опановувати в пришвидшеному темпі більший об’єм інформації.

«Нам важливо адаптуватися до навчання, а скорочений семестр обмежує час для цієї адаптації», — каже студент першого курсу економічного факультету Андрій Банк. Водночас голова студентської ради філологічного факультету Нікіта Пацаловський радить студентам ретельно планувати свій навчальний графік; працювати в групах з однокурсниками та ефективно розподіляти свій час.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh, Олександра Король

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.