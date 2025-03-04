Скільки насправді вітряків планують побудувати на Закарпатті?

Довкола полонини Руна продовжують точитися суперечки та судові позови. У відповідь на скасування наказу Міндовкілля про призупинення розгляду Оцінки Впливу на Довкілля через відкриту судову справу, яку ведуть юристи ГО “Екологія.Право.Людина” на захист полонини Руна. 17 лютого 2025 року позов подало ТОВ “Вітряний парк Турянський”.

Міндовкілля призупинило будівництво вітряків на полонині Руній на Закарпатті

Нагадаємо, 14 червня 2024 року ТОВ “Вітряний парк Турянський” почав процедуру оцінки впливу на довкілля, згідно з якою на полонині Руна, яка, нагадаємо, є частиною Смарагдової мережі, планувалось будівництво 30 вітроустановок. Але 22 січня перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів підписала наказ «Про зупинення адміністративного провадження з розгляду документів, поданих ТОВ «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля» (додаток 5).

Тому наразі невідомо достеменно. чи встановлюватимуть і скільки вітряків на полонині Руна, сказала в коментарі Varosh заступниця директора зі зв’язків з громадськістю ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” Ольга Поштак.

Будівництво фундаменту під другий вітряк завершили у Нижньоворітській громаді

— Скільки вітряків буде встановлено на тій чи іншій території — покажуть дослідження — екологічні, геологічні, геодезичні, землевпорядні. Вони тривають рік, це важливий момент і це не пусті слова. Саме через результати екологічних досліджень, популяції червонокнижних рослин, тварин кількість запланованих 30 вітряків у Нижніх Воротах скоротилася до 16. З цих 6 вітроустановок, що збудовані, 2 генерують ще з минулого року (одна з серпня, друга – з кінця листопада), ще 4 — на різних етапах пусконалагоджувальних робіт. Незабаром теж будуть генерувати і приносити громаді гроші, — сказала вона.

Будівництво всієї ВЕС на 16 турбін планують завершити до кінця 1 півріччя.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне, полонина Руна

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