Сказ у кішки зафіксували в Ужгороді: на кількох вулицях ввели карантинні обмеження

В Ужгороді зареєстрували лабораторно підтверджений випадок сказу у безпритульної кішки.

Як прокоментував для Varosh начальник Ужгородської дільничної лікарні ветеринарної медицини Юрій Шполарич, тварина нікого не вкусила, лише подряпала одну з мешканок.

На прилеглих територіях, де був зафіксований випадок сказу, оголошено зону карантину.

Згідно з рішенням протиепізоотичної комісії при Ужгородській міській раді зоною карантину визначено декілька вулиць: у районі вулиці Михайла Грушевського, П’яного ринку, вулиці Героїв 128-ї бригади.

Як пояснив Юрій Шполарич, карантинні обмеження передбачають, що в зоні карантину мають бути щеплені всі тварини, які мають власників. З карантинної зони заборонено вивозити собак і котів і надавати супровідні документи на перевезення тварин. Також заборонені будь-які виставки тварин.

За словами Юрія Шполарича, спеціалісти Ужгородської дільничної лікарні ветеринарної медицини вже здійснювали обхід вулиці Грушевського, аби за потреби забезпечити вакцинацію від сказу для тварин.

«Люди відмовляються навіть відчиняти двері, і це дуже погано. Адже вакцинація домашніх тварин від сказу обов’язкова, і нехтувати цим – це наражати інших тварин і людей на небезпеку. Вакцинація від сказу безплатна. Якщо люди відкривають, наші працівники можуть щепити тварину одразу на місці», – сказав Юрій Шполарич.

Безплатно щепити тварину можна і безпосередньо в Ужгородській дільничній лікарні ветеринарної медицини за адресою вул. Золота, 24.

«Люди можуть і повинні звернутися до нас в лікарню, вакцин є достатньо, їх забезпечує держава. У місті діють правила утримання собак і котів, інших тварин. Відповідно до цих правил власники мають щепити своїх тварин від сказу. Але, на жаль, цієї вимоги багато хто із власників не дотримується. І ніякої відповідальності за те, що тварина нещеплена, немає», – сказав Юрій Шполарич.

Як повідомляв Varosh, у листопаді минулого року на Закарпатті фіксували зростання чисельності хижаків, зокрема популяції лисиці, яка є одним із найпоширеніших переносників сказу. Тоді також повідомлялося, що попри проведення 2-х пероральних вакцинацій серед карпатської фауни активно шириться сказ, від якого гинуть не лише дикі тварини, а й свійські.

Станом на листопад минулого року в області зафіксували 24 випадки сказу у різних районах Закарпаття проти 23 випадків за увесь 2023 рік.

Про небезпеку сказу

Сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що ушкоджує центральну нервову систему. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги хвороба після зараження швидко розвивається і призводить до летальних наслідків.

Сказом частіше хворіють дикі тварини – вовки, лисиці, єноти, борсуки, білки тощо. Від диких тварин сказ може передаватися домашнім тваринам в разі укусу через слину. Якщо заражена тварина вкусить людину, інфекція передається вже їй.

Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, адже сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі.

Єдиним методом профілактики сказу у тварин є щеплення. Домашніх тварин щеплять від сказу 1 раз на рік.

Якщо вкусила тварина

Якщо вас укусила домашня тварина, попросіть власника надати документи, що підтверджують її щеплення.

В разі, коли укус нанесла безпритульна чи дика тварина, або тварина, власник якої не може підтвердити її щеплення від сказу, обов’язково негайно зверніться до лікаря.

При укусі тварини необхідно:

Ретельно промити рану впродовж щонайменше 15 хвилин водою з милом, мильними засобами, дезінфекторами;

Обробити рану антисептиком;

Накласти на ушкодження стерильну пов’язку.

Негайно звернутися в медичний заклад.

Після огляду в разі потреби лікар назначить курс антирабічної вакцини. Вона допомагає у 96–99% випадків, якщо курс лікування був розпочатий не пізніше, ніж через 14 днів з моменту інфікування.

Собаку, кота чи іншу тварину, яка покусала людей або тварин, слід негайно доправити до найближчої ветеринарної клініки для огляду й утримання під наглядом спеціалістів протягом 10 днів, у жодному разі їх не вбивати.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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