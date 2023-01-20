Випуск-2023: міносвіти презентувало нову модель проведення мультипредметного тесту

Вдосконалену модель національного мультипредметного тесту як альтернативу ЗНО презентували в міністерстві освіти та науки. Про це написав міністр Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.

З метою безпеки тест випускники складатимуть в один день. НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. Та предмет на вибір випускника: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

“Плануємо проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні – липні. У додатковій сесії зможуть узяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії”, — написав міністр.

Для складання тесту буде відведено 180 хвилин.

Для випускників, які тимчасово перебувають за кордоном забезпечать можливість скласти тест у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

Varosh,

Фото: УНІАН

Інфографіка МОН

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