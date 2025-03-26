Виставка Тіберія Сільваші відкрилася в Ужгородському скансені

Виставка закарпатського художника, одного з найвпливовіших українських митців Тіберія Сільваші “Сільваші. Випадковості та монохроми” відкрилася в Ужгородському скансені. В експозиції роботи художника на папері, створені в період з 2016 року, та монохромні роботи великого формату. «Випадковості» можна назвати найвищою точкою свободи в мистецтві, сказала Varosh кураторка Катя Сита. Саме ця випадковість навіть не мала множини можливих варіантів. «Монохроми» – це не колір. Це те, що за ним, і те, що робить його кольором.

Тіберій Сільваші: Cправжнє мистецтво – це територія парадоксу

— Основний меседж виставки — показати небачену серію робіт Тіберія Сільваші «Випадковості», через які ми з Ксенією Фокіною, як кураторки виставки, продовжуємо розкриття граней живописної практики митця та візуальної філософії, — пояснила вона. — На цій виставці всі роботи важливі, своєрідні та унікальні. Якщо розглядати «Випадковості», то можна побачити цілі їх категорії: де автор просто споглядає за випадковою плямою і фіксує своїм підписом, чи доповнює собою випадкові плями у вигляді кіл, або своїм рухом народжує випадкові образи з попередньо створених об’єктів.

Спонсором проєкту виступив бренд Kochut. Виставка “Сільваші. Випадковості та монохроми” триватиме до 13 квітня. Далі, за словами Каті Сити, експозицію презентують у Львові і, ймовірно, у Токіо.

Нагадаємо, Тіберій Сільваші — один із найвпливовіших і активних сучасних українських митців із Мукачева. лауреат Шевченківської премії — торік увійшов до рейтингу сотні українських лідерів від “Української правди”. Торік в Українському домі в Києві пройшла його ретроспективна виставка “Кола Сільваші”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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