Дибовський, Сільваші, Дзуринець: митці з Закарпаття отримали державні відзнаки

10 Листопада 2025 33

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва на Закарпатті нагородили митців.  “За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність” державні нагороди отримали 3 митці з Закарпаття, йдеться в Указі Президента України.

Тіберій Сільваші, відомий художник родом із Мукачева та лавреат Шевченківської премії, отримав звання Заслуженого художника України.

Рудольф Дзуринець, актор і директор Закарпатського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв, отримав звання Заслуженого артиста України.

Геннадій Дибовський, який очолює Донецький академічний обласний драмтеатр м.Маріуполь (зараз він працює в Ужгороді) нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ступеня. Він уже має звання заслуженого діяча мистецтв.

Фото Департаменту культури Закарпатської ОВА

