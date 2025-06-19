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Новини

Швейний цех ужгородського бренду SHPALTA зруйнований під час обстрілу Києва

19 Червня 2025 261

Під час обстрілу Києва вночі 17 червня постраждав швейний цех ужгородського бренду SHPALTA, де вже на завершальному етапі було виготовлення нової колекції “Бабусине літо”.

— Згоріла вся будівля, в тому числі й наша, але нам вдалося врятувати дві швейні машинки, — розповіла Varosh власниця бренду Альона Загоруйко. — І дуже добре, що не було дівчат ще на роботі, бо це сталося десь біля 7-ї ранку. Всі вироби, які там були, частково згоріли, дещо в сажі і не придатні до відновлення… Там була вся наша літня колекція, яку ми мали презентувати у середу — “Бабусине літо” — ранери, серветки і хустинки.

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Тепер, за словами Альони Загоруйко, машинки перенесли на виробництво, де від удару тільки вилетіли вікна. і будуть відновлювати колекцію.

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— Ми працюємо в сегменті B2B, тобто працюємо з брендами, у нас там було дуже багато корпоративних замовлень. Тому ми не можемо дозволити собі простоювати довгий час: у нас працює 12 швачок і виходить, що в нас безперервне виробництво і від отримання замовлення до готового товару в нас іде максимум 3 дні. Релокуватися в Ужгород ми не можемо, хоча й позиціонуємо себе як ужгородський бренд.

Для відновлення колекції команді потрібно тижні 2, каже власниця бренду.

Нагадаємо, у квітні, напередодні Великодня SHPALTA представив нову колекцію хусток і домашнього текстилю, присвячену одній з найдавніших церков України — Горянській ротонді.

Зоряна Попович, Varosh
Фото надані Альоною Загоруйко

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