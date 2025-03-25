Штраф на майже 10 тисяч гривень за обрізку лип в Ужгороді визначила Держекоінспекція

11 березня, реагуючи на скаргу ужгородців, представники Державної екологічної інспекції провели комісійний огляд на двох локаціях, де раніше ТОВ «Зеленгосп» здійснив «формувальну обрізку крон» кількох дерев лип та софор.

Комісійне обстеження відбулося за участі представників міської ради та учасників ініціативної групи «Міські дерева (Ужгород)». Саме вони й звернулися до ДЕІ, зафіксувавши факт обрізки 4 лип по вул. Володимирській та Репіна і обрізки 1 липи та 2 софор на перехресті Володимирської-Свиди, розповіла у коментарі Varosh представниця ініціативної групи Євгенія Мучичка.

Каже: на її інформаційні запити до міської ради з приводу обрізки зазначених дерев повідомили, що 4 липи на вул. Володимирській та Репіна «кронували» за зверненням мешканців після відповідного попереднього обстеження. З міського бюджету на «формувальну обрізку» витратили понад 58 тис. грн.

«Якщо поглянути на те, як після цієї обрізки виглядають дерева, про жодне формувальне кронування не йдеться: чотири липи обрізали з видаленням усієї крони, під стовбур, всупереч усім правилам утримання зелених насаджень», – розповіла Євгенія Мучичка.

Так само було здійснено й обрізку 1 липи та 2 софор по на перехресті вул. Володимирської-Свиди: з великими зрізами, надмірним втручанням та обрізкою верхньої частини крони, каже жінка. На ці роботи знову витратили майже 60 тис. грн з бюджету міста.

«Відповідно до законодавства, під час санітарної обрізки видаляється сухе гілля, яке становить потенційну небезпеку. А під час формувальної обрізки повільно ростучих дерев, а липа і софора саме такими і є, зазвичай лише вкорочують однорічні прирости і обрізають лише окремі гілки дво-трирічного віку. А тут на деревах купа зрізів, більш як 10 см у діаметрі – тобто це аж ніяк не одно-дворічні гілки. При цьому формувальна обрізка зазвичай використовується для алейних посадок хвойних дерев, ялівців, живоплотів», – каже жінка.

Зафіксувавши це у скаргах, жінка звернулася до Державної екологічної інспекції з відповідними зверненнями.

Відтак під час огляду на вулицях Володимирській та Свиди працівники ДЕІ підтвердили пошкодження 4 лип до ступеня неприпинення росту. Розмір шкоди, заподіяної зеленим насадженням, оцінили у сумі 9900 грн.

«За результатами обстеження буде виставлена претензія балансоутримувачу з метою відшкодування шкоди, заподіяної зеленим насадженням», – зазначили у Держекоінспекції.

Натомість на перехресті вул. Володимирської-Свиди, де активісти виявили обрізані липу і 2 софори, держінспектори не змогли чітко встановити, чи справді дерева були пошкоджені або видалені від третини до половини, як це передбачено постановою Кабміну.

«Факт порушення не змогли встановити, бо не було «бази для порівняння», тобто немає фото цих дерев до того, як вони були обрізані. Тому щодо обрізки цих дерев штраф не накладався», – сказала Євгенія Мучичка.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Міські дерева (Ужгород)

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