Починаючи з 18-ї години сьогодні, 5 серпня, на Закарпаття надійде потужний атмосферний фронт з грозами та зливами, який пройде по всій території області. Він рухатиметься з заходу у східні райони краю та триватиме орієнтовно до 22-23 години, розповів Varosh директор Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук.

— В Ужгороді проясниться вже близько 22-ї години, натомість активна фаза проходитиме в басейнах верхньої Тиси, Тересви, Тереблі, — пояснив він. — Покине територію області це явище після півночі, близько 1-ї ночі 6 серпня. Інтенсивні опади будуть випадати локально, менше руйнівного впливу відчують південні райони Закарпаття — Берегівський, Виноградівський. А центральні та гірські райони, в тому числі Перечинщина та Ужгородщина — будуть під впливом активної грозової діяльності.

В місцях проходження сильних дощів формуватиметься місцевий та схиловий сток, буде стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав, попереджають у гідрометцентрі. В гірських районах існує загроза сходу невеликих селів.

Василь Манівчук сказав: відчутне потепління варто чекати вже в середині тижня — спекотні +35 будуть у найближчі днів п’ять.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюсративне

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