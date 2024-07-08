Штормове попередження: на Закарпатті знову дощі та грози

Вдень та ввечері 8 липня на більшій частині території області та по Ужгороду очікуються грози, попереджає Закарпатський гідрометцентр. Під час грози місцями будуть значні короткочасні дощі, в окремих пунктах град та шквалисте посилення вітру.

У гідрометцентрі Varosh сказали: значного підняття основних річок не очікують. Наразі картина складається так, що піднімуться верхів’я річок у гірській частині області без негативних наслідків.

— В місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку, — розповіла гідролог Закарпатського гідрометцентру Наталя Платонова. — Буде стрімке підвищення рівня води на малих водотоках з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах внаслідок захаращення потічків та водовідвідних канав.

В гірських районах краю існує загроза сходження невеликих селів.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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