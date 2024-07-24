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Штормове попередження: на Закарпатті знову грози та селі

24 Липня 2024 50

Штормове попередження оголосили на Закарпатті в ніч з 24 на 25 липня. В місцях проходження сильних дощів можливі значні схилові стоки, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з підтопленням понижених місць, повідомляють у Закарпатському гідрометцентрі.

Підтоплення в населених пунктах можливі, традиційно, через захаращення русел потічків та водовідвідних канав.

“В гірських районах існує загроза сходу невеликих селів (рівень небезпеки жовтий), — йдеться на сайті центру. — На більшості річок області будуть відбуватись невеликі коливання рівнів в межах корінних берегів (без негативних наслідків)”.

Derevo

Від вітру на вулиці Енергетиків упало дерево

Через сильний вітер на одній з вулиць Ужгорода на дорогу впало дерево.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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# гроза # дощі # Закарпатський гідрометцентр # новини Varosh # погода # штормове попередження

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