SHPALTA презентує великодню колекцію, натхненну Горянською ротондою — шедевром XIV століття

Напередодні Великодня ужгородський бренд SHPALTA представив нову колекцію хусток і домашнього текстилю, присвячену одній з найдавніших церков України — Горянській ротонді.

Усе почалося з окремих кольорів, які проступили з-під тинькування. У 1879 році, коли в покинутій церкві в Горянах майстри випадково натрапили на фрески. Коли прибули дослідники з Будапешта, стало зрозуміло: перед ними — унікальний витвір XIV століття, створений у техніці італійської школи Джотто, яка вже тоді вважалася втраченою.

“У цій колекції ніби зібрані відтінки Великоднього ранку”, — кажуть у SHPALTA. — “На тонкій тканині — ангелики з фрески Воскресіння, тихі свідки молитви й дива. Між ними — зірки, що ведуть крізь темряву. А по краях — золоті китиці, як на святкових ризах”.

Головні герої колекції «Горянська ротонда. Воскресіння» — хустка і ранер. Вони — як подих весни: легкі, невловимі, сповнені світла. Створені для жінок, які несуть світло, і родин, які бережуть тепло та традиції.

“Ми презентуємо цю колекцію саме на Великдень, бо Великдень — це про Вічне”, — додають у SHPALTA. — “Про світло, що проривається крізь тьму, як фарба крізь шар тинькування. Про пам’ять, яка оживає. І про глибокий, справжній дотик до нашої культури”.

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Діана Тищенко, Varosh

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