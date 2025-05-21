Школярі з Ясіні передали в українсько-угорську школу в Будапешті прапор, “освячений” в Тисі

Прапор ЄС, а з ним – прапори України й Угорщини – передали як акт дружби між дітьми в українсько-угорську школу в Будапешті школярі початкових класів Ясінянської школи з мовою національних меншин.

Прапор перед цим символічно проніс Свидовецьким хребтом ужгородський мандрівник, закарпатський угорець Іштван Цап, окропивши й «освятивши» стяг водою з витоку Тиси.

Як розповів у коментарі Varosh Іштван Цап, ідея виникла спонтанно, під час несподіваної зустрічі з учителькою початкових класів із мовою нацменшин в Ясіні Марією Кеслер. Сама ужгородка, вона 7 років тому переїхала до Ясіня й відтоді працює у місцевій школі.

«Я приїхав у Ясіня напередодні сходження і походу Свидовцем, вже тоді мав у планах пройти хребтом із прапором ЄС. Йдучи селищем, зайшов у місцеву школу, де здійснюється навчання мовою національних меншин, зокрема, угорською. Хотів запропонувати, аби закарпатські діти передали прапор дітям в Угорщині», – розповів Іштван Цап.

Власне у школі вже й сталася неочікувана зустріч з Марією Кеслер. «Ми давно знайомі з Іштваном, але він не знав, що останні кілька років я після Ужгорода живу і працюю в Ясінях», – сказала Марія Кеслер.

За її словами, у школі на пропозицію мандрівника передати прапор школярам у Будапешт радо пристали.

«Україна – це Європа», «Мир», «Béke»

«Починаючись із Закарпаття, річка Тиса надалі протікає 5 країнами ЄС, зокрема й Угорщиною. Беручи свій початок в Україні з маленького джерела, вона поволі набирає сили і вже міцною, повноводною річкою перетинає кордон іншої держави та вливається в країни Євросоюзу. Так само і наша країна зараз – на шляху, на порозі вступу до ЄС», – сказала Марія Кеслер.

Символічно, що зустріч та ідея передачі прапора відбулася у День вишиванки. З нагоди свята усі школярі та колектив Ясінянської початкової школи з мовою нацменшин були у вишиваних сорочках.

«Хоч ми й угорці, які проживають в Україні, ми щиро несемо Україну в серці та вболіваємо за її долю, шануємо державність, всі народні традиції та державні свята. Перед тим, як Іштван вийшов на маршрут, ми підписали прапор: «Україна – це Європа», слово «Мир» українською та угорською мовами (béke). Після цього він із прапором вже пройшов Свидовецьким хребтом, окропивши його водою з витоку Тиси», – розповіла Марія Кеслер.

Надалі прапор, разом зі світлинами з походу та привітами від школярів з Ясіні, відправили у подарунок і як знак дружби між дітьми в першу україно-угорську школу, що восени минулого року запрацювала в Будапешті.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Іштван Цап

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