Школярі самотужки розчищають Боржавську вузькоколійку на Закарпатті

Група підлітків-ентузіастів з власної ініціативи влаштували кількаденну толоку з приведення до ладу легендарної Боржавської вузькоколійки на відрізку Виноградово-Хмільник.

Роблять це, аби розчистити вузькоколійку, відому також під назвою Анця Кушниця, від чагарників та сухостою і впорядкувати прилеглу до колій територію, розповів у коментарі Varosh один з учасників ініціативної групи Ярослав Шуберт.

Каже: з другом цікавилися історією вузькоколійки, читали про неї доступні матеріали, слухали історії від залізничників. Тож одного разу вирішили й собі докластися до впорядкування Анці Кушницької так, як їм під силу на цьому етапі.

«Я сам із Виноградова, у мене є друг у Берегові. Ми обидва цікавимося залізницями. Одного разу ми вирішили прогулятися Боржавською вузькоколійкою: йшли, обговорювали її історію (нині Анця Кушницька вже як кілька років не діє – ред.). Друг запропонував спробувати розчистити вузькоколійку. Так ми 2 березня взялися за це», – розповів Ярослав Шуберт.

Для того, аби закупити необхідні інструменти для робіт, підлітки відкрили адресний збір. На зібрані кошти придбали бензопилу та мотокосу. Утім збір діє постійно: нині акумулюють кошти на бензин і масло, розхідники та захисний одяг. Звіт за кожний день роботи хлопці викладають на тематичній сторінці у фейсбуці.

На розчищування виходять після навчання у дні, коли дозволяє погода і коли мають вільний час.

До робіт пропонують долучатися усім, хто має бажання долучитися. Утім зазвичай працюють утрьох: косять траву, зрізають сухі дерева та видаляють кущі, що розрослися вздовж колій, прибирають сміття.

«Ми чистимо поетапно відрізок від Виноградова до Олешника, там десь 5 км нам ще лишилося. Мій друг з Берегова раніше приїжджав теж нам допомагати, але зараз у нього не виходить, то він чистить у себе в Берегові», – розповів Ярослав Шуберт.

Під час проведення робі із розчищування, на одному з відрізків вузькоколійки хлопці одного дня виявили відсутність 18 м колії, яку вочевидь демонтували крадії.

В Укрзалізниці у відповідь пообіцяли провести службову перевірку за фактом крадіжки залізничного полотна, надати всі необхідні матеріали та сприяти правоохоронцям у розслідуванні випадку.

Боржавська вузькоколійка, вона ж Анця Кушницька, нині є недіючим об’єктом. Вона має протяжність 123 км і розташована у межах Берегівського й Іршавського районів. Була введена в експлуатацію у 1908 році й використовувалася передусім для перевезення деревини. Пізніше вузькоколійкою також здійснювалися пасажирські перевезення.

Пасажирське сполучення на більшості дільниць вузькоколійки припинилося в середині 1980-х років. До останнього вони здійснювалися лише на гілці Виноградово-Хмільник-Іршава.

У 2017 році з метою популяризації та створення туристичного маршруту на Боржавській вузькоколійці запустили ретропотяг. У 2021 році «Укрзалізниця» планувала розібрати частину вузькоколійки від Іршави до Приборжавського, однак тоді зусиллями місцевих ентузіастів та обласної ради демонтажу вдалося уникнути.

Влітку 2022 року Боржавську вузькоколійку передали на баланс Закарпатської обласної ради. Тоді ж з’ясувалося, що для відновлення повноцінного руху вузькоколійкою необхідно відновлювати колії та шпали. Утім наразі, з огляду на війну, це питання, вочевидь, відкладене до інших часів.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка спільноти Боржавська вузькоколійка/Анця Кушницька у фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.