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Новини

Школа хайкінгу відбулась на Закарпатті

29 Квітня 2025 107

Впродовж трьох днів на Рахівщині, у Квасах та Ясінях, тривала перша в області «Школа хайкінгу».

Хайкінг – це один із видів пішохідного туризму, який передбачає прогулянку маркованими пішохідними маршрутами прокладеними стежками чи лісовими доріжками.

«Школу хайкінгу» на Закарпатті організували в межах проєкту «Рік хайкінгу в Квасах».

Роблять це, аби популяризувати цей вид активного відпочинку й навчити усіх охочих основам безпеки при здійсненні хайкінгу, правилам поведінки у горах, розповіла у коментарі Varosh очільниця Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра.

«На «Школу хайкінгу» зареєструвалися і прибули понад 20 учасників без обмежень щодо вікових категорій. Це і школярі, й досвідчені гіди. Були також представники з інших регіонів країни, зокрема, приїхав викладач із Полтави. Загалом «Школа» зібрала людей, які вже працюють як провідники на маршрутах або хочуть ними стати», – сказала Маріанна Готра.

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Впродовж трьох днів учасники школи слухали лекції, що стосуються особливостей хайкінгу у Карпатах. Також відбувалися практичні відпрацювання та воркшопи.

Заняття проводили гірські рятувальники, науковці кафедри туризму УжНУ, фахівці Карпатського біосферного заповідника та досвідчені гіди.

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Відпрацювання на Школі хайкінгу

Під час занять присутні навчалися особливостей туристичного маркетингу та поведінки з туристами, прокладання маршрутів, набували навичок першої домедичної допомоги, працювати з картографією та орієнтуванням.

Також учасники школи здійснили піший похід на полонини Браїлку та Стримческу, а за підсумками навчання – отримали відповідні сертифікати про участь у «Школі хайкінгу».

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Проходження маршруту учасниками

За словами Маріанни Готри, захід матиме продовження: у межах проєкту «Рік хайкінгу в Квасах» буде промарковано низку туристичних маршрутів із подальшою їх промоцією.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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