Впродовж трьох днів на Рахівщині, у Квасах та Ясінях, тривала перша в області «Школа хайкінгу».

Хайкінг – це один із видів пішохідного туризму, який передбачає прогулянку маркованими пішохідними маршрутами прокладеними стежками чи лісовими доріжками.

«Школу хайкінгу» на Закарпатті організували в межах проєкту «Рік хайкінгу в Квасах».

Роблять це, аби популяризувати цей вид активного відпочинку й навчити усіх охочих основам безпеки при здійсненні хайкінгу, правилам поведінки у горах, розповіла у коментарі Varosh очільниця Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра.

«На «Школу хайкінгу» зареєструвалися і прибули понад 20 учасників без обмежень щодо вікових категорій. Це і школярі, й досвідчені гіди. Були також представники з інших регіонів країни, зокрема, приїхав викладач із Полтави. Загалом «Школа» зібрала людей, які вже працюють як провідники на маршрутах або хочуть ними стати», – сказала Маріанна Готра.

Впродовж трьох днів учасники школи слухали лекції, що стосуються особливостей хайкінгу у Карпатах. Також відбувалися практичні відпрацювання та воркшопи.

Заняття проводили гірські рятувальники, науковці кафедри туризму УжНУ, фахівці Карпатського біосферного заповідника та досвідчені гіди.

Під час занять присутні навчалися особливостей туристичного маркетингу та поведінки з туристами, прокладання маршрутів, набували навичок першої домедичної допомоги, працювати з картографією та орієнтуванням.

Також учасники школи здійснили піший похід на полонини Браїлку та Стримческу, а за підсумками навчання – отримали відповідні сертифікати про участь у «Школі хайкінгу».

За словами Маріанни Готри, захід матиме продовження: у межах проєкту «Рік хайкінгу в Квасах» буде промарковано низку туристичних маршрутів із подальшою їх промоцією.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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