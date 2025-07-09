Завершилося піврічне навчання жінок та дівчат основам особистої безпеки в умовах воєнного часу й не тільки. На Закарпатті його вже вдруге проводила ГО «Мегасоціум» спільно з Коаліцією 1325-Закарпаття. Впродовж січня-липня 2025 року в Ужгороді та окремих громадах області відбулося 30 тренінгових занять, присвячених ключовим аспектам особистої безпеки.

“Проєкт передбачав створення п’яти тематичних класів: побутової, медичної, психологічної, інформаційної безпеки та самооборони. У кожному з напрямків працювали фахівчині — досвідчені тренерки та експертки, які допомагали учасницям отримати не лише корисні знання, а й внутрішню впевненість, емоційний ресурс і відчуття підтримки”, — кажуть організатори.

Школа безпеки для жінок діє в Ужгороді. Як потрапити на навчання

Теми занять охоплювали як практичні навички (самооборона, домедична допомога, захист персональних даних в онлайн-просторі), так і внутрішній світ жінки — її емоційну стійкість, здатність до відновлення, готовність діяти в критичних ситуаціях.

Інвестувати в жіночу освіту

На фінальному занятті учасниці, які відвідали щонайменше п’ять занять у межах проєкту отримали сертифікати та «пакунки безпеки» — зібрані речі першої необхідності, що можуть стати в пригоді у щоденному житті. Учасниці ділилися враженнями, що завдяки Школі почали краще розуміти себе, прислухатися до своїх потреб, звертати увагу на сигнали тіла й психіки. Для когось важливою стала тема самозахисту, для когось — психологічної безпеки або відносин у родині.

«Школа безпеки 2.0» стала продовженням попередньої ініціативи, реалізованої у 2023–2024 роках. Цьогорічний формат було вдосконалено з урахуванням запитів жінок, які пройшли перший сезон, а також загальної ситуації в країні.

Лауреаток “Жіночого намиста Закарпаття” за 2024 рік визначили в Ужгороді

— Проєкт ще раз підтвердив: інвестувати в жіночу освіту, підтримку та обізнаність — це інвестувати в сильне, відповідальне і стійке суспільство, — каже Ганна Мелеганич, керівниця ГО “Мегасоціум”. — Попереду — нові формати та, ймовірно, новий сезон. Але вже зараз очевидно, що «Школа безпеки» стала надійною опорою для багатьох жінок, подарувавши їм нові знання, внутрішню силу і відчуття спільноти.

Школа безпеки для жінок та дівчат 2.0 реалізована ГО «Мегасоціум» за підтримки Уряду Великої Британії в межах програми «Жінки, мир, безпека: діємо разом» від Українського Жіночого Фонду.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки ГО “Мегасоціум” у фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.