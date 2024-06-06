Школа батьківства, сеанс цвяхостояння, театральні вистави: афіша заходів в Ужгороді на 7-9 червня

Літо поступово входить у свої права. Спека все більше дає про себе знати. Але хіба це привід відкладати на потім відвідини цікавих культурних та мистецьких, освітніх та розважальних подій?

Якщо для вас літо так само для цього не перепона, пропонуємо нашу традиційну афішу заходів на прийдешні вихідні. Обирайте, що вам пасуватиме у графік та до смаку, і нехай вихідні будуть цікавими та наповнювальними!

7 червня

Школа батьківства «Емоційне вигорання батьків: що це та як його уникнути?»

Всі ми втомлюємося і всі потребуємо відпочинку та відновлення власного ресурсу. Та це простіше сказати, аніж зробити. Тим паче коли ти – батько чи мати. Діти не можуть чекати, коли ви відновитесь. Чи все-таки можуть?

Команда Татоhub.Ужгород запрошує на чергову “Школу батьківства”. Цього разу зосередимо увагу на батьківському вигоранні. Що це таке, як його розпізнати та як уникнути.

Якщо вам цікава ця тема, то гайда реєструватися за цим посиланням: https://forms.gle/TFU3Rcc1pZgE5EVP7.

Захід – безкоштовний.

Час: 17:30

Локація: Закарпатька обласна бібліотека (проспект Свободи, 16).

8 червня

Читання книги «Маленький борсучок і великий борсук» та майстер-клас зі створення борсука

Запрошують діток 5-9 років та їхніх батьків.

Маленький борсучок і великий борсук — найкращі друзі. Вони обожнюють проводити час разом! Тож, коли великий борсук кудись зник, маленький борсучок сильно захвилювався. Попри страх він вирішує знайти й урятувати свого найліпшого друга. Як маленький борсучок упорається із цим завданням?

Іншого дня двоє друзів геть несподівано затіяли запеклу сварку. Вони настільки посварилися, що кожен заповзявся знайти собі нового найкращого друга. Що ж із цього вийшло?

У книжці представлено дві чудові ілюстровані історії: про тих, хто має страх і залишається відважним, а також про сварки й примирення.

Реєстрація в особисті повідомлення Julianna Shtefutsa або +380506588665 (viber, telegram).

Час: 12:00.

Локація: Книгарня «Є» (проспект Свободи, 40).

Групова практика цвяхостояння

На вас очікують нові знайомства, робота з запитом і метафоричними картами, практика дихання на розслаблення і гармонізації стану, медитація на цвяхах, рефлексія.

Запис в директ.

Час: 12:00.

Локація: misce.syly (вул. Берчені 48).

Поетичний вечір при свічках

Запрошують поетів та поетес, а також усіх охочих, щоб почитати свої вірші або вірші улюблених авторів та авторок у форматі відкритого мікрофона.

А усі, хто до мурах обожнюють слухати поезію, матимуть змогу насолодитися нею сповна.

Вхід – 100грн.

Час: 18:00

Локація: Арт-простір «Ліс» (вул. Фединця, 37).

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Вистава Донецького обласного драматичного театру «Декамерон»

«Декамерон» – вистава у виконанні акторів Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) та постановці режисера Олега Мельничука. Робота є сучасною версією спектаклю за однойменними новелами Джованні Боккаччо, створених у XIV ст.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Вистава «Краще залишайся мертвим» Закарпатського муздрамтеатру (Мала сцена)

Трагікомічний абсурд «Краще залишайся мертвим» розповідає про солдата, який роки провів у полоні, а коли повернувся додому, то виявився для всіх зайвим.

«Краще залишайся мертвим» – вистава складна, адже передає абсурдність людського життя, глядач спостерігає «дурдом в дурдомі», коли й глядачі – імовірні пацієнти божевільні. Драматургічний задум із перевтіленням трьох акторів кожні 5–10 хвилин у нові образи потребує неабиякого професійного хисту.

Постановочна група:

Режисер-постановник – заслужений артист України М. Фіщенко

Сценографія – В. Степчук, заслужений артист України М. Фіщенко.

Час: 19:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

9 червня

Магічна вистава Закарпатского обласного муздрамтеатру «Цвіт папороті»

Історія про пошук чарівного цвіту папороті. Вона про боротьбу добра зі злом, про силу всередині кожного з нас, яка рухає нас вперед – до здійснення бажань! Адже наше щастя – лише в наших руках.

Режисер-постановник – н.а.України Анатолій ФІЛІППОВ

Художниця-постановниця – з.д.м.України Емма ЗАЙЦЕВА

Балетмейстери-постановники – Дмитро СНЬОЗИК і Тарас ГАМАГА

Час: 12:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Вистава Закарпатського обласного музично-драматичного театру «Про зо плачуть верби»

Кажуть, верби чують найтаємніші думки та бажання. Історія відбувається у селі, що потонуло в зелені верб…

Історія кохання, зради, вірності собі та своїм почуттям.

Режисер-постановник – з.а.України Василь ШЕРШУН

Художниця-постановниця – Людмила БЄЛАЯ

Балетмейстер-постановник – Віктор БАБУКА.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Вистава Донецького обласного драматичного театру «Маріупольська драма»

Оповідь відбувається у форматі сторітеллінгу: звучать особисті свідчення акторів, що знаходилися в епіцентрі трагічних подій, спричинених російськими військовими злочинцями. Для мешканців Маріуполя вираз «Маріупольська Драма» означав і безпосередньо театр, і просто точку орієнтиру, біля якої відбувалися громадські події, зустрічі, побачення. 16 березня 2022 року Маріупольська Драма стала тим місцем, куди російська авіація скинула потужні бомби, залишивши руїни від Храму Мистецтва та притулку для сотень безневинних містян. І тепер ті, хто вижив у тих страшних подіях, поділяться з глядачами власними думками, спогадами, переживаннями.

На сцені глядач бачить кілька історій: Віри Лебединської, Дмитра Муранцева, Олени Білої, Ігоря Китриша, Матвія Китриша. Вони розповідають, як намагалися вижити в драмтеатрі: співачка, студент і акторська родина з сином-школярем – Матвієм.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: journeys-6-senses

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