Шкільний туалет у селі на Закарпатті обурив освітню омбудсменку

Середня школа в селі Станово Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського району понад 3,5 роки не може облаштувати внутрішню вбиральню. У школі навчається 213 учнів, усі вони разом з учителями змушені ходити в занедбану вбиральню на вулиці. Світлини вбиральні опублікувала на своїй сторінці освітня омбудсменка Надія Лещик, назвавши це “зневагою до здоров’я та гідності дітей і педагогів”.
На звернення омбудсменки до Верхньокоропецької сільської ради відповіли: питання з вбиральнею у школі не можуть вирішити вже протягом 3,5 років. За цей час на вирішення ситуації школі виділили понад 900 тисяч гривень.
“Як зазначається у листі, директор школи ще у 2021 році, тобто до повномасштабного вторгнення та зменшення спроможності місцевих бюджетів, звернувся до Верхньокоропецької сільської ради щодо необхідності проведення капітального ремонту внутрішніх вбиралень, — пише омбудсменка. — 08 липня 2021 року сільська рада виділила 44 тис. грн на проєкт змін до проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції з влаштування внутрішніх санвузлів закладу. Тобто проєкт був виготовлений ще раніше?
А 06 липня 2023 року було виділено 500 тис. грн на облаштування внутрішніх вбиралень, з яких оплачено за роботи 497,7 тис. грн. 08 листопада 2024 року було виділено додатково ще 400 тис. грн для облаштування вбиралень. Станом на 27 грудня 2024 року кошти не були використані.
У листі зазначається, що, реагуючи на звернення директора закладу освіти, у 2024 році сільська рада виділяла 20 тис. грн на очищення та викачування фекалій, а також 80 тис. грн для поточного ремонту зовнішньої (надвірної) вбиральні. Але ці кошти, цитую: “з незрозумілих (прим. – для сільської ради) причин не були використані до 07 листопада 2024 року”.”
Омбудсменка Надія Лещик зателефонувала директору школи, Юрію Пайді і він пояснив, що для закладу придбали три біотуалети, які забезпечать потреби початкової школи. Ці біотуалети необхідно очищати, зокрема викачувати фекалії бодай раз на тиждень.
Причиною такої ситуації Надія Лещик вбачає неналежні управлінські рішення, відсутність контролю з боку органів влади за використанням коштів та виконанням робіт, відсутність відповідальності за те, що відбувається у закладі освіти.
З огляду на все це вона готує вимогу до Верхньокоропецької сільської ради облаштувати вбиральні закладу освіти відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.
У коментарях до допису омбудсменка зауважила: перевірити усі сільські школи не мають можливості, тому просить писати звернення-скаргу до Служби освітнього омбудсмена.
Зоряна Попович, Varosh
Фото зі сторінки Освітнього омбудсмена
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