Новини

Шкільні автобуси для Закарпаття: 19 громад уже забезпечені, ще 25 чекають на отримання до кінця року

17 Вересня 2025 26

На Закарпатті 16 вересня ще 19 громад отримали ключі від нових шкільних автобусів, а до кінця року автобуси отримають інші 25 громад. Нестача шкільних автобусів виникла як через потребу оновлення автопарку, адже автобуси зношуються, так і через передачу частини транспорту на потреби Збройних Сил, кажуть у Закарпатській ОВА.

— Це вже другий із трьох запланованих цього року траншів автобусів у сільські громади Закарпаття, — сказала Varosh голова Департаменту молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар’яна Марусинець. — З початку повномасштабного вторгнення ряд наших громад віддали свої шкільні автобуси на потреби військовим, то тепер ми компенсуємо цей транспорт громадам. За три роки вже повернули 78 автобусів, але цього року є у постанові Кабінету Міністрів додався пункт щодо закупівлі автобусів: громади повинні мати автобуси для дітей з інвалідністю. Тому першочергово ми мали забезпечити саме їх.

автобуси для 19 громад 1

Так, 16 вересня ключі від нових шкільних автобусів головам громад урочисто вручили спільно з Міністром освіти й науки Оксеном Лісовим та першим заступником голови облради Андрієм Шекетою. Нові автобуси до шкіл тепер возитимуть дітлахів у Великобийганській, Чинадіївській, Нижньоворітській, Свалявській, Рахівській, Богданській, Ясінянській, Нересницькій, Дубівській, Буштинській, Тересвянській, Углянській, Великодобронській, Дубриницько-Малоберезнянській, Сюртівській, Міжгірській, Білківській, Горінчівській та Керецьківській громадах.

Закупили їх за ініціативою “Шкільні автобуси для України”, що забезпечує транспорт для шкіл за кошти ЄС та країн-членів, а також фінансується коштом державної субвенції. Про це повідомив Мирослав Білецький на своїй сторінці у фейсбуці.

“Діти в гумових чоботах кілька годин йшли до школи”

Ясінянська громада — найвисокогірніша в Україні — з початку війни віддала на фронт 4 свої шкільні автобуси. Це один з найвищих показників по Україні, адже зазвичай громади віддавали по два свої автобуси, — сказав Varosh голова громади Андрій Делятинчук. 

— Тому отриманий тепер транспорт дуже потрібний, він возитиме дітей до Лазещинської школи. Наші автобуси долають відстані 20-30 км за день — це загальний обсяг кілометражу, який набігає автобус, тому що доводиться в різні куточки громади їздити й довозити дітей. По бездоріжжю, ямам, незаасфальтованим дорогам. Коли наші автобуси поїхали на фронт, то діти з високогірних сіл — зі Стебного, Лопушанки — взагалі не мали автобуса і ходили в школу пішки. В гумових чоботах, по кілька годин, — каже голова громади.

автобуси для 19 громад 2

Андрій Делятинчук пояснив, що аби сісти на шкільний автобус, діти пішки йдуть до нього з дому по 2-3 км, тому транспорт тут дуже важливий. Тим більше, що автобус, який передали, інклюзивний: має спеціальний низький вхід та окремі місця для дітей з інвалідністю.

В рамках кампанії “Шкільний автобус для України” Ясінянська громада отримала вже четвертий автобус, але потребує ще, оскільки громада велика, а села розкинуті по горах. Делятинчук переконаний: великі школи мають мати щонайменше два автобуси, тому надіється, що програма уряду діятиме і надалі.

Зі слів Мирослава Білецького, цьогоріч у межах ініціативи Закарпаття отримало 169 млн грн з державного бюджету. З початку року область закупила вже 25 автобусів. Для цього використали 84 млн 769 тис. грн субвенційних коштів, 12 млн 480 тис. грн – з бюджетів громад. До кінця грудня планують забезпечити транспортними засобами ще 25 громад.

Зоряна Попович, Varosh,
Фото: Закарпатська ОВА

