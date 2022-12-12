Щоденний потяг з Кошиць до Мукачева відновив курсування

Перший рейс потягу сполученням Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вчора, 11 грудня, прибув до Мукачева з Кошиць. Це перший від початку повномасштабного вторгнення рейс, — пишуть на сторінці Мукачівської міської ради.

Квитки по 7,5€ у словацьких касах або на борту (6,80€ з Чопа). Якщо купувати в Україні, то 406 грн у касі #2 в Мукачево або 373 грн з Чопа (залежить від курса швейцарського франка, який є базовим для міжнародних залізничних розрахунків). На борту оплата можлива тільки в євро, — повідомляють в Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia.

Прибуває потяг у Мукачево на окрему платформу: знайти його можна при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до західної платформи, — кажуть у Мукачівській міськраді.

Розклад: №960/961 Кошице — Мукачево о 08:46, прибуття о 14:00;

№962/963 Кошице — Мукачево об 11:46 і прибуватиме о 16:53;

з Мукачева — о 14:48 і 18:16 прибуватиме о 18:17 та 21:33 відповідно.