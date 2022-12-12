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Новини

Щоденний потяг з Кошиць до Мукачева відновив курсування

12 Грудня 2022 1

Перший рейс потягу сполученням Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вчора, 11 грудня, прибув до Мукачева з Кошиць. Це перший від початку повномасштабного вторгнення рейс, — пишуть на сторінці Мукачівської міської ради.

Квитки по 7,5€ у словацьких касах або на борту (6,80€ з Чопа). Якщо купувати в Україні, то 406 грн у касі #2 в Мукачево або 373 грн з Чопа (залежить від курса швейцарського франка, який є базовим для міжнародних залізничних розрахунків). На борту оплата можлива тільки в євро, — повідомляють в Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia.

Прибуває потяг у Мукачево на окрему платформу: знайти його можна при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до західної платформи, — кажуть у Мукачівській міськраді.
Розклад:
Через Чоп:

Varosh

Фото Мукачівської міської ради

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